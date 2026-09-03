Emeklilik hakkını kaçıranları yakından ilgilendiren karar: Kardeşin tanıklığı bile geçerli sayılacak

Bununla birlikte tanığın davalı iş yerindeki hizmet süresinin de dikkate alınması gerektiğini belirten Yargıtay, dosyadaki mevcut ispat durumuna göre davacının davalı iş yerinde 1994’ten Şubat 2006’ya kadar kesintisiz çalıştığının kabul edilmesi ve sonraki dönemler için SGK kayıtlarına göre sonuca gidilmesi gerektiğine hükmetti.