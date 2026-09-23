Emeklilikte 44 ülkelik liste açıklandı: Türkiye sondan üçüncü
Emeklilik güvenliğini 18 göstergeyle ölçen 2026 Küresel Emeklilik Endeksi açıklandı. Türkiye 44 ülke içinde 42’nci sırada kaldı. En zayıf alan emeklilik finansmanı olurken, yüksek enflasyon Türkiye’nin puanını aşağı çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye 44 ülke arasında 42’nci sırada
Natixis Investment Managers tarafından CoreData Research iş birliğiyle hazırlanan 2026 Küresel Emeklilik Endeksi, ülkelerin emeklilik dönemindeki güvenliğini sağlık, maddi refah, yaşam kalitesi ve emeklilik finansmanı olmak üzere dört ana başlıkta ölçüyor. Araştırmaya dahil edilen 44 ülke arasında Türkiye yüzde 39 genel puanla 42’nci sırada yer aldı. Türkiye’nin ardından yalnızca Kolombiya ve Hindistan bulunuyor. Sonuçlar, emeklilikte yalnızca maaş seviyesinin değil satın alma gücü ve ekonomik istikrarın da belirleyici olduğunu gösteriyor.
Türkiye’nin gerisinde yalnızca iki ülke var
Sıralamanın son üç basamağında Türkiye, Kolombiya ve Hindistan yer aldı. Türkiye yüzde 39 puanla 42’nci olurken Kolombiya yüzde 35 puanla 43’üncü, Hindistan ise yüzde 9 puanla 44’üncü sırada kaldı. Endeks ülkeleri sadece ödenen emekli aylıkları üzerinden karşılaştırmıyor. Sağlık hizmetlerine erişimden yaşam kalitesine, enflasyondan kamu borcuna, gelir seviyesinden vergi yüküne kadar emeklilik dönemini etkileyen çok sayıda gösterge birlikte hesaba katılıyor.
En zayıf alan emeklilik finansmanı oldu
Türkiye’nin dört ana kategorideki sonuçları arasında belirgin farklar bulunuyor. Sağlık alanında yüzde 55, maddi refahta yüzde 45 puan alınırken yaşam kalitesi yüzde 32’de kaldı. En düşük sonuç ise yüzde 28 ile emeklilik finansmanında ortaya çıktı. Bu bölümde enflasyon, faiz oranları, kamu borcu, yaşlı bağımlılık oranı, yönetişim ve vergi baskısı gibi göstergeler değerlendiriliyor. Dolayısıyla yüksek maaş ikame oranı tek başına yüksek emeklilik güvenliği sağlamaya yetmiyor.
Türkiye’de dikkat çeken çelişki: Oran yüksek, sonuç düşük
Raporun Türkiye açısından en dikkat çekici sonuçlarından biri emeklilik ikame oranı oldu. Türkiye’nin yüzde 96 civarındaki oranı, emeklilik gelirinin çalışma dönemindeki kazanca göre oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde yüksek oranlar Hollanda ve Meksika’da da görülüyor. Ancak Türkiye genel sıralamada bu ülkelerin çok gerisinde kalıyor. Bunun nedeni, endeksin yalnızca emekli maaşının önceki gelire oranını değil, o gelirin satın alma gücünü ve ekonomik koşullar altında ne ölçüde korunabildiğini de dikkate alması.
Enflasyon Türkiye’nin puanını aşağı çekti
Türkiye, çalışmada kullanılan veriler içerisinde yüzde 30,87’lik tüketici enflasyonuyla en yüksek orana sahip ülke olarak öne çıktı. Yüksek enflasyon emeklilik döneminde sabit veya sınırlı artan gelirlerin satın alma gücünü doğrudan etkilediği için emeklilik finansmanı puanında önemli baskı oluşturuyor. Maaşın çalışma dönemindeki gelire oranı yüksek olsa bile gıda, konut, enerji ve sağlık gibi temel harcamaların hızlı yükselmesi, emeklinin gerçek yaşam standardını korumasını zorlaştırabiliyor.
Zirvede Norveç var
Listenin ilk sırasında yüzde 83 puanla Norveç bulunuyor. Norveç, geçen yıl olduğu gibi 2026’da da liderliğini korudu. İrlanda yüzde 81 ile ikinci sırada yer alırken Hollanda üç basamak yükselerek yüzde 79 puanla üçüncü oldu. İsviçre dördüncü, Danimarka ise beşinci sırada yer aldı. İlk sıralardaki ülkelerin ortak özelliği yalnızca güçlü emeklilik sistemleri değil; sağlık, gelir dağılımı, yaşam kalitesi ve ekonomik istikrar gibi farklı alanlarda dengeli sonuçlar üretmeleri.
İlk 10’da dengeler değişti
Hollanda’nın altıncı sıradan üçüncülüğe yükselmesi ilk 10’daki en önemli hareketlerden biri oldu. Avustralya bir basamak yükselerek altıncı sıraya çıkarken Almanya yedinci, Lüksemburg sekizinci sırada yer aldı. İzlanda ise dört yılın en sert hareketlerinden birini yaşayarak beş basamak geriledi ve dokuzunculuğa düştü. Çekya ise bir basamak yükselerek yüzde 75 puanla ilk 10’a girdi. Böylece üst sıralarda küçük Avrupa ülkelerinin ağırlığı bir kez daha dikkat çekti.
Endekste yılın en büyük gerilemesini Finlandiya yaşadı. Ülke geçen yılki 23’üncü sıradan 12 basamak düşerek 35’inci sıraya geriledi. Genel puanı da yüzde 66’dan yüzde 54’e indi. Gerilemede özellikle maddi refah göstergelerindeki bozulma ve işsizlikteki yükseliş etkili oldu. İzlanda da ilk 10 içinde beş basamak gerileyerek dikkat çekti. Bu sonuçlar, güçlü sosyal sistemlere sahip ülkelerin bile istihdam, gelir ve ekonomik koşullardaki hızlı değişimlerden etkilenebildiğini gösteriyor.
ABD 10 yılda 10 sıra kaybetti
ABD de 2026 sıralamasının dikkat çeken kaybedenleri arasında bulunuyor. Ülke geçen yıl 21’inci sıradayken bu yıl 24’üncülüğe geriledi. On yıl önce ise 14’üncü sıradaydı. Böylece ABD bir on yılda 10 basamak kaybetmiş oldu. Özellikle emeklilik finansmanı kategorisinde sekiz sıra birden gerileyen ülkenin puanını enflasyon, yüksek kamu borcu ve emeklilik sistemine yönelik uzun vadeli finansman baskıları aşağı çekiyor.
Emeklilikte asıl mesele maaşın miktarı değil
2026 endeksi, emeklilik güvenliğinin yalnızca aylık maaş rakamıyla ölçülemeyeceğini ortaya koyuyor. Enflasyon nedeniyle hızla değer kaybeden yüksek bir gelir, fiyatların istikrarlı olduğu bir ülkedeki daha düşük gelirden daha az güvence sağlayabiliyor. Sağlık hizmetlerinin maliyeti, konut giderleri, vergiler, tasarruf imkânları ve yaşam kalitesi de tabloyu doğrudan değiştiriyor. Türkiye’nin yüksek ikame oranına rağmen 42’nci sırada kalması, nominal gelir ile gerçek satın alma gücü arasındaki farkın emeklilikte ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.