Emeklilikte 44 ülkelik liste açıklandı: Türkiye sondan üçüncü

Türkiye’de dikkat çeken çelişki: Oran yüksek, sonuç düşük





Raporun Türkiye açısından en dikkat çekici sonuçlarından biri emeklilik ikame oranı oldu. Türkiye’nin yüzde 96 civarındaki oranı, emeklilik gelirinin çalışma dönemindeki kazanca göre oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde yüksek oranlar Hollanda ve Meksika’da da görülüyor. Ancak Türkiye genel sıralamada bu ülkelerin çok gerisinde kalıyor. Bunun nedeni, endeksin yalnızca emekli maaşının önceki gelire oranını değil, o gelirin satın alma gücünü ve ekonomik koşullar altında ne ölçüde korunabildiğini de dikkate alması.





Enflasyon Türkiye’nin puanını aşağı çekti



Türkiye, çalışmada kullanılan veriler içerisinde yüzde 30,87’lik tüketici enflasyonuyla en yüksek orana sahip ülke olarak öne çıktı. Yüksek enflasyon emeklilik döneminde sabit veya sınırlı artan gelirlerin satın alma gücünü doğrudan etkilediği için emeklilik finansmanı puanında önemli baskı oluşturuyor. Maaşın çalışma dönemindeki gelire oranı yüksek olsa bile gıda, konut, enerji ve sağlık gibi temel harcamaların hızlı yükselmesi, emeklinin gerçek yaşam standardını korumasını zorlaştırabiliyor.