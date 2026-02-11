Emeklilikte reform hazırlığı: Prim esaslı sistem için tarih belli oldu

Zam oranlarında eşitlik seçeneği

Gündemde yer alan bir diğer konu ise emekli grupları arasındaki zam oranı farklılığı. Yıl başında memur emeklilerine yüzde 18,60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 oranında artış yapılmıştı. Bu ayrımın kaldırılması ve tüm emeklilere aynı oranda zam verilmesi ihtimali değerlendiriliyor.