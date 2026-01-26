Emeklinin bayram ikramiyesi artacak mı? Geri sayım başladı!
Milyonlarca emekli merakla Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenecek ikramiye tutarının açıklanmasını beklerken, ekonomi yönetimi hesaplamaları sürdürüyor. Bu yıl ikramiyeler için konuşulan rakam ve zam oranı da belli oldu.
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramilerine çevrilirken, ikramiye tutarına ilişkin merak artıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına aktarılacak ikramiyeler için ekonomi yönetimi hesaplamaları sürdürüyor.
Sabah'ın haberine göre, bu yıl emekli bayram ikramiyesinin yüzde 25 zamla 5 bin liraya yükseltilmesi öngörülürken, toplam bayram ikramiyesi tutarı da 10 bin lira olacak.
Ancak emekli ikramiyesini artıracak yasal düzenleme için kanun teklifinin Meclis'e sunulması, komisyonda görülüp onaylanması, Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi ve akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalaması sonrası Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
Ekonomi yönetimi şimdi emekli ikramiyesinin kamu maliyesine nasıl yansıyacağını hesaplıyor.
Kimler ikramiye alacak?
SGK'dan emekli maaşı alanlar, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlarla birlikte bu kişilerin hak sahipleri olan kişiler ikramiyeleri alacak.
Dul ve yetim maaşı alanlar da aldıkları maaş yüzdesi kadar ikramiyeyi hak edecek.
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklinin bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara geçiyor. Ramazan Bayramı 20-24 Mart 2026 tarihlerinde, Kurban Bayramı ise 27-30 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleşeceği için bu tarihlerden önce ikramiye ödemelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.