Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Konuşulan rakam belli oldu
Emeklinin zam oranlarının belli olmasının ardından gözler, bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi "2026 emekli bayram ikramiyesi artacak mı, yükselecek mi? Yeni bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" merak ederken, kulislerde konuşulan rakam belli oldu. İşte emeklinin bayram ikramiyesi için konuşulan 3 güçlü senaryo...
Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranı geçtiğimiz haftalarda netleşti. SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 12,19 olurken, zamlı maaşlarla birlikte gözler emekli ikramiyesine çevrildi.
3 senaryo konuşuluyor
Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenecek olan ikramiye tutarı kulislerde konuşulmaya başlanırken, emekli ikramiyesinin en düşük emekli maaşına yapılan zammın altında kalmayacağı öngörülüyor.
En düşük emekli aylığına son düzenleme ile yüzde 18,48 zam yapılırken, bayram ikramiyelerine de aynı oranda artış yapılması bekleniyor. Geçen sene 4 bin TL olarak açıklanan bayram ikramiyelerinin yüzde 18,28'lik artışla bu yıl 4 bin 740 TL olacağı öngörülüyor.
Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18.6 oranında artışın dikkate alınması halinde ise bu rakam 4 bin 744 TL olacak.
Öte yandan Sabah'ın haberine göre; emekli ikramiyesinin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği de konuşuluyor. Ancak tüm bu senaryolar içinde en olası rakamın 5 bin TL olduğu belirtiliyor.
Ramazan ayı ise bu yıl 19 Şubat't, Ramazan Bayramı da 20-24 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Buna göre ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.
Normal şartlarda emekli aylığı ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olan Bağ-Kur'lular 9 Mart Pazartesi ikramiyelerini alacak. Emekli Sandığı emeklilileri 10 Mart Salı günü alacak.
SSK emeklileri ise üç gruba bölünecek. Bu çerçevede normal emekli aylığı ödeme günü 17,18 ve 19 olan SSK'lılar 11 Mart çarşamba günü, 20, 21 ve 22 olan SSK'lılar 12 Mart Perşembe, 23, 24, 25 ve 26 olanlar ise 13 Mart Cuma günü ikramiyelerini alabilecek.