Yüzde 25 zam öngörülüyor

Ekonomi yönetiminin bütçe dengeleri ve dezenflasyon sürecini gözeterek artışı yüzde 25 seviyesinde sınırlı tutabileceği konuşuluyor. Bu çerçevede 4 bin TL olan mevcut ikramiyenin 5 bin TL’ye yükselmesi beklenirken, kulislerde 5 bin 500 TL hatta zayıf da olsa 6 bin TL ihtimali de dillendiriliyor. Ancak mevcut tabloya göre 5 bin TL seçeneği daha güçlü görünüyor.