Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Uzman isim rakamı duyurdu
Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi, "Emekli ikramiyesi artacak mı?" , "Emekli ikramiye maaşı ne kadar olacak?" sorularına kilitlendi. Kritik tarih yaklaşırken Ankara kulisleri de açıklanacak ücreti masaya yatırıyor. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olan ikramiye için SGK eski Başmüfettişi İsa Karakaş resmen rakam verdi. İşte emeklinin beklediği bayram ikramiyesi...
Ramazan Bayramı yaklaşırken yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibinin gündeminde ikramiye var. Emekliler "bayram ikramiyesi ne kadar olacak?" diye araştırırken SGK eski Başmüfettişi İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi'ndeki değerlendirmelerine göre, Ankara kulislerinde 2026 Ramazan Bayramı için 5 bin TL rakamı ağırlık kazanmış durumda.
Yüzde 25 zam öngörülüyor
Ekonomi yönetiminin bütçe dengeleri ve dezenflasyon sürecini gözeterek artışı yüzde 25 seviyesinde sınırlı tutabileceği konuşuluyor. Bu çerçevede 4 bin TL olan mevcut ikramiyenin 5 bin TL’ye yükselmesi beklenirken, kulislerde 5 bin 500 TL hatta zayıf da olsa 6 bin TL ihtimali de dillendiriliyor. Ancak mevcut tabloya göre 5 bin TL seçeneği daha güçlü görünüyor.
Geçtiğimiz yıllarda emekli ikramiyesi ne kadardı?
Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında 1.000 TL olarak hayata geçirilmişti. 2018-2020 döneminde tutar sabit kalırken 2021’de 1.100 TL’ye, 2023’te 2 bin TL’ye, 2024’te 3 bin TL’ye ve 2025’te 4 bin TL’ye yükseltildi. Ancak bu artışlar herhangi bir resmi endekse ya da asgari ücrete bağlı olmadan, dönemsel kararlarla yapıldı. Bu nedenle her bayram öncesinde yeni rakam merak konusu olmaya devam ediyor.
Bayramın ilk günü 20 Mart Cuma’ya denk geliyor. İkramiyeden yararlanmak isteyen ancak henüz emeklilik başvurusu yapmamış olanlar için 28 Şubat kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu tarihe kadar SGK’ya dilekçe veren ve emeklilik şartlarını sağlayanların bayram ikramiyesi listesine dahil edilmesi bekleniyor.
Ödeme tutarı ise herkes için aynı olmayacak. Kendi çalışmasıyla emekli olan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler ikramiyenin tamamını alacak. Dul ve yetim aylığı alanlar ise hisseleri oranında ödeme alacak.
Örneğin ikramiye 5 bin TL olarak belirlenirse, yüzde 50 oranında dul aylığı alan bir eş 2 bin 500 TL, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir çocuk ise 1.250 TL alacak. Sürekli iş göremezlik geliri alanlara da iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.
Sadece emekliler değil; şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Buna karşılık primsiz 65 yaş aylığı alanlar, primsiz engelli maaşı alanlar ile banka ve oda sandıklarından emekli olanlar SGK’nın bu ödemesinden faydalanamıyor.
Ödemelerin, gelenek bozulmadan bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak ödemelerin mart ayının ortasından itibaren, Ramazan’ın son haftasında kademeli şekilde başlaması öngörülüyor. Gözler şimdi resmi açıklamada ve duyurulacak yeni ücrette.