Emekli maaşlarını bankalar aracılığıyla alan milyonlarca vatandaş için 2025 Mayıs ayı promosyon kampanyaları netleşti. SGK tarafından belirlenen emekli maaş zammı oranlarının ardından hem kamu hem de özel bankalar emeklilere yönelik promosyon tutarlarını güncelledi. 1 | 14

Promosyon kampanyaları, emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca ilgili bankadan alma taahhüdü vermesiyle geçerli oluyor. Mevcut sözleşmesi bulunan emekliler ise eski promosyon tutarını iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor. 2 | 14

Maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL ile 27.000 TL arasında değişen promosyonlar sunuluyor. En yüksek promosyon veren bankalar ve kampanya detayları şu şekilde: 3 | 14