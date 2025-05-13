Emekliye 27 bin TL’ye varan promosyon! İşte en yüksek promosyon veren bankalar (Mayıs 2025)
Mayıs 2025 itibarıyla kamu ve özel bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları güncellendi. 27.000 TL’ye varan promosyon sunarken, diğer bankalar da 12.000 TL ile 25.000 TL arasında değişen rakamlarla kampanyalarını sürdürüyor. Yeni emekliler ve banka değiştirmek isteyenler için güncel emekli aylığı promosyonlarını derledik. En yüksek promosyon teklifleri VakıfBank, ING, TEB, DenizBank ve Yapı Kredi gibi bankalarda yer alıyor. İşte 2025 Mayıs ayında en çok promosyon ödemesi yapan bankalar!
Emekli maaşlarını bankalar aracılığıyla alan milyonlarca vatandaş için 2025 Mayıs ayı promosyon kampanyaları netleşti. SGK tarafından belirlenen emekli maaş zammı oranlarının ardından hem kamu hem de özel bankalar emeklilere yönelik promosyon tutarlarını güncelledi.
Promosyon kampanyaları, emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca ilgili bankadan alma taahhüdü vermesiyle geçerli oluyor. Mevcut sözleşmesi bulunan emekliler ise eski promosyon tutarını iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor.
Maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL ile 27.000 TL arasında değişen promosyonlar sunuluyor. En yüksek promosyon veren bankalar ve kampanya detayları şu şekilde:
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON - MAYIS 2025
Akbank: 15.000 TL’ye varan promosyon ve 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL promosyon veriliyor.
İş Bankası: SGK emeklilerine özel kampanyada 14.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.