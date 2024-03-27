Emekliye banka promosyonunda yeni dönem, bankalar güncelledi: İşte 9 soruda merak edilenler... Emeklilerin yeni banka promosyonları için başvurular sürüyor. Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacak. Erdoğan’ın, kamu bankalarından ödenen emekli promosyonunun 8 ila 12 bin liraya çıkarılacağını açıklaması üzerine emeklilerin gözü banka promosyonlarına çevrildi. Peki, yeni promosyon tutarlarından kimler, nasıl yararlanacak, nereye başvurulacak? İşte ayrıntılar...

Hangi kamu bankalarının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, emekli olan yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. 25 Mart'ta başlayan promosyon güncelleme başvuruları devam ediyor. 1 | 8

Emeklilere en düşük emekli maaşından başlayarak verilecek promosyon miktarı yeniden belirlenecek. Emekli maaşı belli bir seviyenin üzerinde olan kamu bankasından maaş alan emeklilere de 8-12 bin lira arasında promosyon verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayarak, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi. 2 | 8

Ziraat Bankası ve Halkbank, promosyon ücretlerini artırırken, diğer bankaların aynı uygulamayı emekli maaşı alanlara yapıp yapmayacağı merak konusu. Hürriyet yazarı Noyan Doğan emekli banka promosyonlarıyla ilgili merak edilenleri 9 soruda yanıtladı. Peki, yeni promosyon tutarlarından kimler, nasıl yararlanacak, nereye başvurulacak? 3 | 8