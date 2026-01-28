Emekliye bayramda sürpriz formül: 1 maaş ikramiye masada

Bayram, açıklamasında şunları kaydetti:

"Önümüzde Ramazan ve Kurban Bayramı var. Bayram öncesi emekli ikramiyelerinin en az 5'er bin liradan iki bayram için 10 bin liraya çıkarılması söz konusu. Ancak burada şöyle bir sorun var. Yüksek maaş alan da düşük maaş alan da aynı ikramiyeyi alıyor. Ayrıca yüksek maaş alanlar diyor ki, en düşük maaşı artırıyorsunuz ama bizim maaşımız o kadar artmıyor.