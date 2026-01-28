Emekliye bayramda sürpriz formül: 1 maaş ikramiye masada
Milyonlarca emekli merakla bayram ikramiyesini beklerken, kulisler hareketlendi. Bu yıl emekli ikramiyesine yüzde 25'lik zam öngörülürken, ekonomi yönetiminin güçlü bir seçeneği daha değerlendirdiği iddia edildi. Buna göre, emeklilere toplamda 1 maaş bayram ikramiyesi de verilebilir. Özellikle en düşük emekli aylığı alanlar için bu senaryonun değerlendirildiği, bayram ikramiyesinin toplam 20 bin liraya çıkabileceği konuşuluyor.
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrilirken masada konuşan rakam netlik kazanıyor.
Bu yıl emekli bayram ikramiyesinin yüzde 25 artışla 4 bin liradan 5 bin liraya yükseltilmesi öngörülürken, toplam bayram ikramiyesi tutarı da 10 bin lira olacak. Ancak kulislerde, emeklileri heyecanlandıran yeni bir iddia konuşuluyor.
Ekonomist Muhammed Bayram, TGRT ekranlarında ikramiyelerle dikkat çeken bir rakam ortaya attı. Ekonomi yönetimi emekli ikramiyesinin kamu maliyesine nasıl yansıyacağını hesaplarken emekliye 1 maaş ikramiye seçeneğinin da masada olduğu iddia edildi.
Bayram, açıklamasında şunları kaydetti:
"Önümüzde Ramazan ve Kurban Bayramı var. Bayram öncesi emekli ikramiyelerinin en az 5'er bin liradan iki bayram için 10 bin liraya çıkarılması söz konusu. Ancak burada şöyle bir sorun var. Yüksek maaş alan da düşük maaş alan da aynı ikramiyeyi alıyor. Ayrıca yüksek maaş alanlar diyor ki, en düşük maaşı artırıyorsunuz ama bizim maaşımız o kadar artmıyor.
Emekli aylığı 30 bin liraya yaklaşacak
Sosyal yardımların tek bir şemsiye altına toplanmasıyla ilgili çalışılıyor. Eğer haneye en düşük emekli maaşı 20 bin TL giriyorsa, devlet bunu asgari ücrete tamamlayacak. Yani 20 bin TL geliri olan emekli aylığı 30 bin liraya yaklaşacak. Bu gelir seviyesi en düşük olanlara yönelik bir uygulama."
1 maaş ikramiyenin geliri düşük olanlara yönelik olduğunu belirten Bayram, henüz kesinleşen bir şey olmadığını ancak kulislerde böyle bir adımın konuşulduğunu vurguladı.
Bayram, normalde 4 bin lira olan bayram ikramiyesinin, en az 5 bin liraya gelmesi gerektiğini bunun da toplam 10 bin liraya tekabül edeceğini belirterek "Bunun yerine toplamda 20 bin olacak şekilde en düşük emekli maaşı alanlara 2 bayramda yılda 1 maaş ikramiye verilsin. En azından bu ikramiye ile Kurban Bayramı'nda bir küçükbaş alınabilsin, ramazan alışverişi yapılabilsin" dedi, en düşük emekli aylığı alanlara bayram başı 10 bin lira, toplamda 20 bin lira verilmesinin gündemde olduğunu söyledi.
"Yüksek maaş alanlar ne kadar alacak?" sorusuna da cevap veren Bayram, "Devletim haneye asgari ücretten daha az para geliyorsa bunu asgari ücrete tamamlayacak. Bunlar en düşük gelir grubuna yönelik çalışmalar. O yüzden yüksek maaş alan daha az emekli ikramiyesi alacak" ifadelerini kullandı.