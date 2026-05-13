Emekliye çifte ödeme müjdesi! Bayram ikramiyesi ve maaşlar aynı anda hesapta
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ödeme takvimi netleşti. Bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Bazı emekliler maaşlarını da erken alacak.
Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren Kurban Bayramı ödeme takvimi belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan planlamaya göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin ikramiye ve maaş ödemeleri belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılacak. Özellikle maaş günü bayram dönemine denk gelen emeklilere çifte ödeme yapılacak.
Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilecek ikramiyelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılması planlanıyor.
Yetkililer, ödemelerin emeklilerin banka hesaplarına otomatik olarak aktarılacağını belirtirken, herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmadığını açıkladı.
SSK emeklilerinin maaş ödeme günlerine göre hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini aynı anda alacağı belirtildi. Aylık ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 Mayıs olan vatandaşların maaşları ile birlikte ikramiyeleri de hesaplarına yatırılacak.
Aylık ödeme günü 23-28 Mayıs arasına denk gelen SSK emeklileri için ise erken ödeme uygulaması devreye alınacak.
Buna göre 23 ve 24 Mayıs’ta maaş alanlar 21 Mayıs’ta, 25 ve 26 Mayıs’ta maaş alanlar ise 22 Mayıs’ta ödeme alacak.
Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve ikramiye tarihleri de belli oldu. Aylık günü 25 ve 26 Mayıs olan vatandaşlar 21 Mayıs’ta, 27 ve 28 Mayıs’ta maaş alanlar ise 22 Mayıs’ta hem maaşlarını hem ikramiyelerini alabilecek.
Memur emeklilerinin aylıkları ay başında ödendiği için bu gruba yalnızca ikramiye ödemesi yapılacak. Yetkililer, memur emeklilerinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 20 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bu yıl emeklilere 4 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Ölüm aylığı alan vatandaşlarda ise hisse oranına göre ödeme yapılacak.
Yüzde 75 oranında maaş alanlara 3 bin lira, yüzde 50 oranında maaş alanlara 2 bin lira, yüzde 25 oranında maaş alanlara ise bin lira ödeme gerçekleştirilecek.
İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Ödeme tutarları, vatandaşların iş göremezlik oranına göre hesaplanacak.