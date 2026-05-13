Google Haberler

Emekliye çifte ödeme müjdesi! Bayram ikramiyesi ve maaşlar aynı anda hesapta

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ödeme takvimi netleşti. Bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Bazı emekliler maaşlarını da erken alacak.

Emekliye çifte ödeme müjdesi! Bayram ikramiyesi ve maaşlar aynı anda hesapta - Resim: 1

Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren Kurban Bayramı ödeme takvimi belli oldu. 

1 12
Emekliye çifte ödeme müjdesi! Bayram ikramiyesi ve maaşlar aynı anda hesapta - Resim: 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan planlamaya göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin ikramiye ve maaş ödemeleri belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılacak. Özellikle maaş günü bayram dönemine denk gelen emeklilere çifte ödeme yapılacak.

2 12
Emekliye çifte ödeme müjdesi! Bayram ikramiyesi ve maaşlar aynı anda hesapta - Resim: 3

Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilecek ikramiyelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılması planlanıyor. 

3 12
Emekliye çifte ödeme müjdesi! Bayram ikramiyesi ve maaşlar aynı anda hesapta - Resim: 4

Yetkililer, ödemelerin emeklilerin banka hesaplarına otomatik olarak aktarılacağını belirtirken, herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmadığını açıkladı.

4 12
Emekliye çifte ödeme müjdesi! Bayram ikramiyesi ve maaşlar aynı anda hesapta - Resim: 5

SSK emeklilerinin maaş ödeme günlerine göre hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini aynı anda alacağı belirtildi. Aylık ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 Mayıs olan vatandaşların maaşları ile birlikte ikramiyeleri de hesaplarına yatırılacak.

5 12
Emekliye çifte ödeme müjdesi! Bayram ikramiyesi ve maaşlar aynı anda hesapta - Resim: 6

Aylık ödeme günü 23-28 Mayıs arasına denk gelen SSK emeklileri için ise erken ödeme uygulaması devreye alınacak. 

6 12
Emekliye çifte ödeme müjdesi! Bayram ikramiyesi ve maaşlar aynı anda hesapta - Resim: 7

Buna göre 23 ve 24 Mayıs’ta maaş alanlar 21 Mayıs’ta, 25 ve 26 Mayıs’ta maaş alanlar ise 22 Mayıs’ta ödeme alacak.

7 12
Emekliye çifte ödeme müjdesi! Bayram ikramiyesi ve maaşlar aynı anda hesapta - Resim: 8

Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve ikramiye tarihleri de belli oldu. Aylık günü 25 ve 26 Mayıs olan vatandaşlar 21 Mayıs’ta, 27 ve 28 Mayıs’ta maaş alanlar ise 22 Mayıs’ta hem maaşlarını hem ikramiyelerini alabilecek.

8 12
Emekliye çifte ödeme müjdesi! Bayram ikramiyesi ve maaşlar aynı anda hesapta - Resim: 9

Memur emeklilerinin aylıkları ay başında ödendiği için bu gruba yalnızca ikramiye ödemesi yapılacak. Yetkililer, memur emeklilerinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 20 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

9 12
Emekliye çifte ödeme müjdesi! Bayram ikramiyesi ve maaşlar aynı anda hesapta - Resim: 10

Bu yıl emeklilere 4 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Ölüm aylığı alan vatandaşlarda ise hisse oranına göre ödeme yapılacak. 

10 12
Emekliye çifte ödeme müjdesi! Bayram ikramiyesi ve maaşlar aynı anda hesapta - Resim: 11

Yüzde 75 oranında maaş alanlara 3 bin lira, yüzde 50 oranında maaş alanlara 2 bin lira, yüzde 25 oranında maaş alanlara ise bin lira ödeme gerçekleştirilecek.

11 12
Emekliye çifte ödeme müjdesi! Bayram ikramiyesi ve maaşlar aynı anda hesapta - Resim: 12

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Ödeme tutarları, vatandaşların iş göremezlik oranına göre hesaplanacak.

12 12