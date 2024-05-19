EMEKLİYE DESTEK PAKETİ: Ayrıntılar belli oluyor: Ulaşım, alışveriş ve kira desteği Hükümet enflasyon nedeniyle zor günler geçiren emekliyi bir nebze rahatlatacak destek paketi üzerinde çalışıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın geçen günlerde ilk bölümünü açıkladığı refah paketinde sekiz madde yer alıyor. Emekliye ulaşım, alışveriş ve kira desteğinin de yolda olduğu öğrenildi. İşte emekliye destek paketinin ayrıntıları…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye destek paketinin ilk bölümünü açıkladı.



Işıkhan’ın açıkladığı bazı maddeler şöyleydi: * KYK bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtların, bir aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacak.

* Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilere açacak.

* Emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

* TCDD'de ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı. 1 | 10

Sabah’ın haberine göre; emekliler için daha kritik düzenlemelerin yer almasının beklendiği pakette şu destekler bulunuyor: 2 | 10

Ulaşım araçları ücretsiz olabilir Belediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu noktada uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak. Bunun için Ulaştırma Bakanlığı devreye girecek ve çalışmalarını tamamlayacak. 3 | 10