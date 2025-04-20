Emekliye en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Banka banka promosyon tutarları (Nisan 2025)

Yaklaşık 16 milyon emekliyi yakından ilgilendiren banka promosyonları, Nisan 2025 itibarıyla yeniden gündemde. Bankalar emeklilere sundukları nakit promosyonlarla yarışa girerken, emekliler de “Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?” sorusunun cevabını arıyor. İşte banka banka emekli promosyon tutarları ve sunulan avantajlar… 1 | 10

AKBANK 1 - 30 Nisan 2025 arasında geçerli kampanya ile SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca Akbank'tan almayı taahhüt eden ve promosyon başvurusunda bulunan emekliler faydalanabilecek. Promosyonlar: → 0 - 9.999 TL arası maaş alanlara SGK promosyon: ​5.000 TL​ Ek promosyon: 1.250 TL​​ Toplam: 6.250 TL​​

→ 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara SGK promosyon: 8.000 TL​ Ek promosyon: 2.000 TL​​ Toplam: 10.000 TL​​

→ 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara SGK promosyon: 10.000 TL​ Ek promosyon: 2.500 TL​​ Toplam: 12.500 TL​​

→ 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara SGK promosyon: 12.000 TL Ek promosyon: 3.000 TL​​ Toplam: 15.000 TL​​ 2 | 10

ALBARAKA 14 Ekim - 30 Nisan tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşteriler için geçerli olan kampanyada 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek olarak 1.400 TL kazanacak. Promosyonlar: → 0 - 9.999 TL arası maaş alanlara 6.500 TL

→ 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 10.400 TL

→15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 13.000 TL

→ 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.600 TL 3 | 10