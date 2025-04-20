Emekliye en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Banka banka promosyon tutarları (Nisan 2025)
SGK emeklilerine yönelik banka promosyon kampanyalarında güncellemeye gidildi. 3 yıl boyunca maaş alma taahhütü veren emeklilere 5.000 TL ile 25.000 TL arasında nakit promosyon sunuluyor. Promosyon tutarı, emekli maaş aralığına ve bankanın kampanya detaylarına göre değişiyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte 2025 Nisan ayında bankaların güncel promosyon tutarları...
Yaklaşık 16 milyon emekliyi yakından ilgilendiren banka promosyonları, Nisan 2025 itibarıyla yeniden gündemde. Bankalar emeklilere sundukları nakit promosyonlarla yarışa girerken, emekliler de “Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?” sorusunun cevabını arıyor. İşte banka banka emekli promosyon tutarları ve sunulan avantajlar…
AKBANK
1 - 30 Nisan 2025 arasında geçerli kampanya ile SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca Akbank'tan almayı taahhüt eden ve promosyon başvurusunda bulunan emekliler faydalanabilecek.
Promosyonlar:
→ 0 - 9.999 TL arası maaş alanlara SGK promosyon: 5.000 TL Ek promosyon: 1.250 TL Toplam: 6.250 TL
→ 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara SGK promosyon: 8.000 TL Ek promosyon: 2.000 TL Toplam: 10.000 TL
→ 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara SGK promosyon: 10.000 TL Ek promosyon: 2.500 TL Toplam: 12.500 TL
→ 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara SGK promosyon: 12.000 TL Ek promosyon: 3.000 TL Toplam: 15.000 TL
ALBARAKA
14 Ekim - 30 Nisan tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşteriler için geçerli olan kampanyada 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek olarak 1.400 TL kazanacak.
Promosyonlar:
→ 0 - 9.999 TL arası maaş alanlara 6.500 TL
→ 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 10.400 TL
→15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 13.000 TL
→ 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.600 TL
DENİZBANK
Kampanya 4 Ekim 2024 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdünde bulunan emekliler ve Denizbank'tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Promosyonlar:
→ 0 - 9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL
→ 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
→ 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
→ 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL