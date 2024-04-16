Emekliye temmuz müjdesi: 2 ayrı düzenlemeye gidilecek

TÜİK'in açıklamasıyla emekli maaşları için 3 aylık enflasyon hesabı belli oldu. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası emekli maaşı zammı kesinleşecek. 2024 yılının ilk yarısı için uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı yılın ikinci yarısı için yeniden artacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2024 emekliler yılında 16 milyon emekli için önemli düzenlemeler de hayata geçecek. Öncelikle emeklilerin gelirini artırıcı, onların hayatını kolaylaştıracak tedbirler belli bir takvim çerçevesinde hayata geçecek.

Emeklilerin taban maaşları Ocak ayında 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılmıştı. Ayrıca ikramiyeler de yüzde 50 artışla 3 bin TL yapıldı. Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olan tüm emeklilere şu anda 10 bin TL maaş ödeniyor. Bu taban maaşın yeniden ele alınması ve artırılması temmuzda gündeme gelecek.