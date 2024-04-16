Emekliye temmuz müjdesi: 2 ayrı düzenlemeye gidilecek
Ocak-Haziran dönemi için emekli zammı yüzde 49,25, en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanıyor. 2024 Temmuz döneminde 2 düzenleme yapılacak. Taban maaşın yeniden ele alınması ve artırılması temmuzda gündeme gelecek. Emekliler için bir süredir uygulanan refah payı da temmuz ayında yine değerlendirilecek.
TÜİK'in açıklamasıyla emekli maaşları için 3 aylık enflasyon hesabı belli oldu. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası emekli maaşı zammı kesinleşecek. 2024 yılının ilk yarısı için uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı yılın ikinci yarısı için yeniden artacak.
Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2024 emekliler yılında 16 milyon emekli için önemli düzenlemeler de hayata geçecek. Öncelikle emeklilerin gelirini artırıcı, onların hayatını kolaylaştıracak tedbirler belli bir takvim çerçevesinde hayata geçecek.
Emeklilerin taban maaşları Ocak ayında 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılmıştı. Ayrıca ikramiyeler de yüzde 50 artışla 3 bin TL yapıldı. Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olan tüm emeklilere şu anda 10 bin TL maaş ödeniyor. Bu taban maaşın yeniden ele alınması ve artırılması temmuzda gündeme gelecek.
Ayrıca kök maaş uygulamasında da en düşük aylıklardan başlayarak seyyanen artışlar da yine masada olacak formüller arasında. Böylece düşük maaşlardan başlayarak emeklilerin gelirinde önemli bir artış sağlanmış olacak.
Bütün bu düzenlemeler yapılırken emekliler için bir süredir uygulanan refah payı da temmuzda yine değerlendirilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar yılda iki kez zam alıyor. Memurlar ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı olarak maaş artışları alıyor.
Hükümet 6 aylık enflasyon açıklandıktan sonra bunun üzerine refah payı ekleyerek zam oranlarını yükseltiyor. Geçtiğimiz yıl Ocakta yüzde 15 çıkan 6 aylık enflasyon zam oranı yüzde 30'a Temmuz ayında ise yüzde 17 çıkan 6 aylık enflasyon zam oranı yüzde 25'e yükseltilmişti.