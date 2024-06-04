EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI: Kaldı bir ay! Emekli ve memura ara zamda tablo netleşiyor: İşte maaş hesabı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün Mayıs enflasyonunu yüzde 3,37 olarak açıkladı. TÜİK’in 2024’ün ilk dört ayı için açıkladığı oranlar ise şöyleydi: Ocak enflasyonunu yüzde 6,70, Şubat enflasyonunu yüzde 4,53, Mart enflasyonunu yüzde 3,16, Nisan enflasyonunu yüzde 3,18. TÜİK verilerine göre yılın ilk beş ayında toplam enflasyon yüzde 22,72 olarak belirlendi.

SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) emeklilerinin zam oranı Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla netlik kazanacak. Ancak TÜİK’in açıkladığı beş aylık enflasyon emekli ve memurun Temmuz zammına yönelik büyük resmi hemen hemen veriyor.

İşçi, Bağ-Kur ve tarım emeklileri 2024’ün ilk altı ayında açıklanan enflasyon farkını zam olarak alıyor. Bu kapsamdaki emekliler, TÜİK’in ilk beş ay için açıkladığı yüzde 22,72’lik enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Altı aylık enflasyonun yüzde 27 gelmesi halinde işçi, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yüzde 27 zam alacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2024’ten bu yana 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı yüzde 27 artışla 12 bin 700 TL’ye çıkması bekleniyor. Ancak en düşük emekli maaşının 12 bin 700 TLye yükselmesi için kök maaşlarda bir düzenleme yapılması gerekiyor. Çünkü kök maaşı 8 bin TL olan bir emeklinin eline şu anda en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL geçiyor. Yüzde 27’lik artış 8 bin TL kök maaşa uygulanırsa bu emeklinin eline Temmuzda geçen para 10 bin 160 TL olacak.