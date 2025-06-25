16 milyon aşan emekli temmuzda yapılacak ara zammın ne kadar olacağını merakla bekliyor. Kamuoyunda şimdiye kadar tahminlerin yanı sıra kulis bilgileri de ilgi çekiyor. 1 | 11

Emekliler yılda iki kere zam alıyor. SGK mevzuatı gereği, SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi temmuzda önceki altı ayın enflasyon farkı nispetinde zam alıyor. Memur emeklisi ise toplu sözleşme de hesaba katılarak zam alıyor. 2 | 11

Emekli zammı haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Fakat yılın ilk 5 ayında kümülatif enflasyon yüzde 15,09 olarak hesaplandı. 3 | 11