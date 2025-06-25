Emekliye temmuz zammı: Uzman isim Ankara'daki havayı yazdı, son kulis bilgisini paylaştı
Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak ara zamda... "Emekli zam oranı yüzde kaç olacak", "Emekliye seyyanen zam yapılacak mı", "Emekliye refah payı verilecek mi?" Emekli zammı haziran enflasyonunun belli olmasıyla şekillenecek fakat ekonomi yönetiminin maaşı eriyen emekliye bir müjde verip vermeyeceği merak konusu... Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, konuya dair Ankara'daki havayı yazdı. Karakaş'ın kulis bilgisi ise emeklinin hiç beklemediği bir tabloya işaret ediyor.
16 milyon aşan emekli temmuzda yapılacak ara zammın ne kadar olacağını merakla bekliyor.
Kamuoyunda şimdiye kadar tahminlerin yanı sıra kulis bilgileri de ilgi çekiyor.
Emekliler yılda iki kere zam alıyor. SGK mevzuatı gereği, SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi temmuzda önceki altı ayın enflasyon farkı nispetinde zam alıyor. Memur emeklisi ise toplu sözleşme de hesaba katılarak zam alıyor.
Emekli zammı haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Fakat yılın ilk 5 ayında kümülatif enflasyon yüzde 15,09 olarak hesaplandı.
Peki emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye enflasyon farkının yanında seyyanen zam ya da refah payı verilecek mi?