EMEKLİYE ZAM: En düşük aylık ne kadar olacak, refah payı geliyor mu? Umut var dedi, rakam verdi! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR? Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadeleye hız verirken, diğer taraftan enflasyon canavarı sabit gelirlinin maaşını eritiyor. Emekliler enflasyon farkı nedeniyle yüzde 25 civarında bir zam alacak. Maaşlara refah payı artışı yapılacak mı, en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte emekli zammıyla ilgili son durum…

Türkiye’de 10 milyon 331 bin 697 SSK’lı, 715 bin 100 Bağ-Kurlu, 2 milyon 304 bin 714 Emekli Sandığı’ndan olmak üzere toplam 15 milyon 351 bin 511 kişi emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı (pasif sigortalı) alıyor. 1 | 15

Temmuz ayında yapılacak emekli zammı ise doğrudan yaklaşık bu 15.5 milyon kişi ilgilendiriyor. Bu insanların bakmakla yükümlü oldukları kişiler de hesaba katıldığında, ya da bu insanlara destek olmakla yükümlü kişiler hesaba katıldığında bu sayının varacağı noktayı hesap etmek güç. 2 | 15

Bu nedenle on milyonlarca kişinin gözü Temmuz ayında emekliye yapılacak zamda. 2024’ün ilk dört ayında enflasyon TÜİK tarafından yüzde 18,72 olarak açıklandı. 3 | 15