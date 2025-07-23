2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler yeni bir maratona daha başladı. Puanlarını öğrenen adaylar, geleceklerini belirleyecek mesleklerini seçecek. 1 | 19

Adaylar, üniversiteye okuyacakları bölümleri seçerken, ilgi ve yeteneklerini dikkate aldıkları gibi aynı zamanda iş bulma süresi ve ortalama kazanca da dikkat ediyor. 2 | 19

TÜİK, 2024 yılına ait 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri' bültenini açıkladı. Bültende ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümleri de sıralandı. 3 | 19

Listede pilotaj, mühendislik, tıp gibi meslekler öne çıktı. Peki, 2024 yılında en çok kazandıran bölümler hangileri? İşte TÜİK'in verilerine göre en çok kazandıran 35 bölüm... 4 | 19

35- Otomotiv Mühendisliği 34- Uluslararası Finans ve Bankacılık 33- Makine Mühendisliği 32- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 31- İmalat Mühendisliği 5 | 19

30- Kimya Mühendisliği 29- Aktüerya Bilimleri 28- Elektrik-Elektronik Mühendisliği 27- Ekonomi 26- Diş Hekimliği 6 | 19

25- Elektronik Öğretmenliği 24- Meteoroloji Mühendisliği 23- Fizik Mühendisliği 22- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 21- Endüstri Mühendisliği 7 | 19

20- Yazılım Mühendisliği 19- Bilişim Sistemleri Mühendisliği 18- Elektrik Mühendisliği 17- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 16- Bilgisayar Mühendisliği 8 | 19

15- Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 14- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 13- İşletme Mühendisliği 12- Elektronik Mühendisliği 11- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 9 | 19

10- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 10 | 19

9- Uçak Bakım ve Onarım 11 | 19

8- Havacılık ve Uzay Mühendisliği 12 | 19

7- Havacılık Elektrik ve Elektronikliği 13 | 19

6- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 14 | 19

5- Uçak Mühendisliği 15 | 19

4- Tıp 16 | 19

3- Uzay Mühendisliği 17 | 19