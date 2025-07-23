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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada?

Üniversite tercih döneminin yaklaşmasıyla öğrenciler seçecekleri bölümleri belirlemeye başladı. Tercih döneminde adaylar, ilgi ve yeteneklerinin yanı sıra iş bulma süresi ve ortalama kazancı da dikkate alıyor. TÜİK tarafından bugün açıklanan 2024 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri bülteninde de ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümler sıralandı. Buna göre, en yüksek kazanç sağlayan lisans bölümleri arasında pilotaj, tıp ve mühendislik öne çıktı. Peki, ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümler sırasıyla hangileri?

Merve Özçelik merve.ozcelik@dunya.com
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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada? - Resim: 1

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler yeni bir maratona daha başladı. Puanlarını öğrenen adaylar, geleceklerini belirleyecek mesleklerini seçecek.

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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada? - Resim: 2

Adaylar, üniversiteye okuyacakları bölümleri seçerken, ilgi ve yeteneklerini dikkate aldıkları gibi aynı zamanda iş bulma süresi ve ortalama kazanca da dikkat ediyor.

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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada? - Resim: 3

TÜİK, 2024 yılına ait 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri' bültenini açıkladı. Bültende ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümleri de sıralandı.

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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada? - Resim: 4

Listede pilotaj, mühendislik, tıp gibi meslekler öne çıktı. Peki, 2024 yılında en çok kazandıran bölümler hangileri? İşte TÜİK'in verilerine göre en çok kazandıran 35 bölüm...

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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada? - Resim: 5

35- Otomotiv Mühendisliği

34- Uluslararası Finans ve Bankacılık

33- Makine Mühendisliği

32- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

31- İmalat Mühendisliği

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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada? - Resim: 6

30- Kimya Mühendisliği

29- Aktüerya Bilimleri

28- Elektrik-Elektronik Mühendisliği

27- Ekonomi

26- Diş Hekimliği

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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada? - Resim: 7

25- Elektronik Öğretmenliği

24- Meteoroloji Mühendisliği

23- Fizik Mühendisliği

22- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

21- Endüstri Mühendisliği

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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada? - Resim: 8

20- Yazılım Mühendisliği

19- Bilişim Sistemleri Mühendisliği

18- Elektrik Mühendisliği

17- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

16- Bilgisayar Mühendisliği

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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada? - Resim: 9

15- Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

14- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

13- İşletme Mühendisliği

12- Elektronik Mühendisliği

11- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada? - Resim: 10

10- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada? - Resim: 11

9- Uçak Bakım ve Onarım

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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada? - Resim: 12

8- Havacılık ve Uzay Mühendisliği

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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada? - Resim: 13

7- Havacılık Elektrik ve Elektronikliği

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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada? - Resim: 14

6- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada? - Resim: 15

5- Uçak Mühendisliği

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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada? - Resim: 16

4- Tıp

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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada? - Resim: 17

3- Uzay Mühendisliği

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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada? - Resim: 18

2- Matematik Mühendisliği

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En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada? - Resim: 19

1- Pilotaj

Kaynak: HABER MERKEZİ
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