En çok onlar kazandırıyor: 2024’ün en yüksek gelirli meslekleri belli oldu! Hangi bölümler ilk sırada?
Üniversite tercih döneminin yaklaşmasıyla öğrenciler seçecekleri bölümleri belirlemeye başladı. Tercih döneminde adaylar, ilgi ve yeteneklerinin yanı sıra iş bulma süresi ve ortalama kazancı da dikkate alıyor. TÜİK tarafından bugün açıklanan 2024 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri bülteninde de ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümler sıralandı. Buna göre, en yüksek kazanç sağlayan lisans bölümleri arasında pilotaj, tıp ve mühendislik öne çıktı. Peki, ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümler sırasıyla hangileri?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler yeni bir maratona daha başladı. Puanlarını öğrenen adaylar, geleceklerini belirleyecek mesleklerini seçecek.
Adaylar, üniversiteye okuyacakları bölümleri seçerken, ilgi ve yeteneklerini dikkate aldıkları gibi aynı zamanda iş bulma süresi ve ortalama kazanca da dikkat ediyor.
TÜİK, 2024 yılına ait 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri' bültenini açıkladı. Bültende ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümleri de sıralandı.
Listede pilotaj, mühendislik, tıp gibi meslekler öne çıktı. Peki, 2024 yılında en çok kazandıran bölümler hangileri? İşte TÜİK'in verilerine göre en çok kazandıran 35 bölüm...
35- Otomotiv Mühendisliği
34- Uluslararası Finans ve Bankacılık
33- Makine Mühendisliği
32- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
31- İmalat Mühendisliği
30- Kimya Mühendisliği
29- Aktüerya Bilimleri
28- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
27- Ekonomi
26- Diş Hekimliği
25- Elektronik Öğretmenliği
24- Meteoroloji Mühendisliği
23- Fizik Mühendisliği
22- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
21- Endüstri Mühendisliği
20- Yazılım Mühendisliği
19- Bilişim Sistemleri Mühendisliği
18- Elektrik Mühendisliği
17- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
16- Bilgisayar Mühendisliği
15- Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
14- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
13- İşletme Mühendisliği
12- Elektronik Mühendisliği
11- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
10- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
9- Uçak Bakım ve Onarım
8- Havacılık ve Uzay Mühendisliği
7- Havacılık Elektrik ve Elektronikliği
6- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
5- Uçak Mühendisliği
4- Tıp
3- Uzay Mühendisliği
2- Matematik Mühendisliği
1- Pilotaj