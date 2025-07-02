En düşük emekli aylığı artacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte, emekli ve memurun zam oranı belli olacak. Öte yandan temmuz kira artış oranı da netleşecek. En düşük emekli aylığı alan milyonlarca kişi için ise farklı bir yasal düzenleme gerektiği için şimdi sıklıkla yöneltilen soru "En düşük emekli aylığı artacak mı" şeklinde... İşte hükümet kanadından yapılan en son açıklama...
Türkiye'nin şu sıralar en önemli konularından biri haziran ayı enflasyon rakamları... Enflasyonun artıp artmayacağı merak edilirken emekli ve memur bu verilere odaklanmış durumda... Gelecek TÜFE oranları ile birlikte zam oranları açıklanacak. En düşük emekli aylığı alan milyonlarca yurttaş ise kendileri için maaş artışı olup olmayacağını merak ediyor.
En düşük emekli aylığı artacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşıyla ilgili açıklamasında, 3 Temmuz'da haziran ayı enflasyonunun belli olmasının ardından, yılın ilk 6 ayına ilişkin TÜFE verilerinin netleşeceğini ve buna göre Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmelerin yapılacağını ifade etti.
Bakan Işıkhan, konuyla ilgili kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını belirterek, nihai takdirin Meclis'te olduğunu vurguladı. Ayrıca AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in de açıklamalar yaptığını hatırlatarak, emekliler için hayırlı bir sonuç temennisinde bulundu.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Haziran enflasyonunun yüzde 2 seviyesinde açıklanması halinde, en düşük emekli maaşının 16.985 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Daha yüksek oranlı artış senaryoları ise şu şekilde:
%20 zam yapılırsa: 17.363 TL
%25 zam yapılırsa: 18.086 TL
%30 zam yapılırsa: 18.810 TL
Henüz resmi karar alınmasa da, beklenti en düşük emekli aylığında 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda artış yapılması yönünde.