En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Emekliye refah payı, seyyanen zam verilecek mi? Son durum belli oldu
Emekli zammı için kritik gün yaklaşıyor. TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran enflasyonuyla tablo emekliler için netleşecek. SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi temmuz ayında yapılacak zam oranı için beklentileri araştırıyor. Maaşı enflasyona karşı eriyen emekliye refah payı ve seyyanen zam verilip verilmeyeceği de bir başka merak konusu durumunda... 4 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığına ne kadar zam yapılacak, kök maaş sorunu çözülecek mi? Milyonlarca emekli bu sorulara yanıt arıyor. İşte emekli zammıyla ilgili son durum...
Milyonlarca emeklinin gözü 3 Temmuz’e çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu tarihte haziran ayı enflasyonunu açıklayacak ve emeklinin 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.
Yılın ilk beş ayında, ocak-mayıs döneminde kümülatif enflasyon yüzde 15,05 olarak şekillendi. Tahminlere göre; haziran enflasyonuyla birlikte 6 aylık farkın yüzde 17 dolaylarına yükselmesi bekleniyor.
Bu da SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisinin temmuz ara zammında yüzde 17 civarındaki enflasyon farkını zam olarak alacağı anlamına geliyor.
Türkiye’de yaklaşık 4 milyon emekli en düşük emekli aylığıyla geçiniyor. En düşük emekli aylığı ise Ocak 2025’ten bu yana 14 bin 469 lira olarak uygulanıyor.