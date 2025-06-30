Milyonlarca emeklinin gözü 3 Temmuz’e çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu tarihte haziran ayı enflasyonunu açıklayacak ve emeklinin 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. 1 | 18

Yılın ilk beş ayında, ocak-mayıs döneminde kümülatif enflasyon yüzde 15,05 olarak şekillendi. Tahminlere göre; haziran enflasyonuyla birlikte 6 aylık farkın yüzde 17 dolaylarına yükselmesi bekleniyor. 2 | 18

Bu da SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisinin temmuz ara zammında yüzde 17 civarındaki enflasyon farkını zam olarak alacağı anlamına geliyor. 3 | 18