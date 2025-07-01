Emekliler yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Emeklinin temmuz ara zammında belirleyici olan ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ocak-haziran dönemi 6 aylık enflasyon farkı… 1 | 22

Milyonlarca SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisinin aylığı TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı kadar zamlanıyor. 2 | 22

Peki emeklinin temmuz ara zammı ne kadar olacak? İşte bu sorunun yanıtı 3 Temmuz’da TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı enflasyonunun ardından kesinleşecek. 3 | 22