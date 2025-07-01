En düşük emekli aylığına ne kadar zam yapılacak? Bakan Işıkhan tarih verdi
En düşük emekli aylığı alanların yanıtı merak ettiği ara zam sorusu yanıt buldu. Ekonomi yönetimi Ocak 2025'ten bu yana 14 bin 469 lirayla geçinen yaklaşık 3.8 milyon emekli için 3 Temmuz'u işaret etti. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte en düşük emekli aylığı da artırılacak. Peki en düşük emekli aylığına ne kadar zam yapılacak? Uzmanların beklentisi yasa gereği SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisinin maaşlarına zam olarak yansıtılacak enflasyon farkı kadar bir artış... Yani en düşük emekli aylığı yaklaşık 2460 lira zamla 16 bin 928 dolaylarında olacak.
Emekliler yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Emeklinin temmuz ara zammında belirleyici olan ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ocak-haziran dönemi 6 aylık enflasyon farkı…
Milyonlarca SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisinin aylığı TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı kadar zamlanıyor.
Peki emeklinin temmuz ara zammı ne kadar olacak? İşte bu sorunun yanıtı 3 Temmuz’da TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı enflasyonunun ardından kesinleşecek.
TÜİK’in ocak-mayıs dönemi için açıkladığı kümülatif enflasyon yüzde 15,05 oldu. Beklenti haziran enflasyonunun yüzde 1,5 dolaylarında gelmesi. Bu da altı aylık enflasyon farkının yüzde 17 civarında çıkması anlamına geliyor.