En düşük emekli aylığına zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan o toplantıda açıkladı
En düşük emekli aylığına zam yapılacak mı? Yapılacaksa en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yaklaşık 4 milyon emekli bu sorunun yanıtını bekliyor. En düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lirayla geçinmek durumunda kalanlar için sevindirici haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın AK Parti milletvekilleriyle yaptığı görüşmeye dair kulis bilgisi basına yansıdı. Buna göre; Işıkhan, 3 Temmuz sonrası en düşük emekli aylıklarına zam yapılacağını söyledi.
Tüm emekliler 2025’in ikinci yarısında zam alacak. Bu zam ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran ayı enflasyonunun ardından belli olacak.
Ocak-Mayıs döneminde 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 15,10 oldu. Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkının ise yüzde 17 civarında olması bekleniyor.
Hâl böyle olunca SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklilerinin maaşlarına yüzde 17 dolaylarındaki enflasyon farkı zam olarak yansıtılacak.
Gelelim Türkiye’de yaklaşık 4 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren en düşük emekli aylığına…