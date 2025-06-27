Tüm emekliler 2025’in ikinci yarısında zam alacak. Bu zam ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran ayı enflasyonunun ardından belli olacak. 1 | 16

Ocak-Mayıs döneminde 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 15,10 oldu. Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkının ise yüzde 17 civarında olması bekleniyor. 2 | 16

Hâl böyle olunca SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklilerinin maaşlarına yüzde 17 dolaylarındaki enflasyon farkı zam olarak yansıtılacak. 3 | 16