En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Dört tahmin, dört farklı hesap

En düşük emekli aylığı için olası tutarlar

Mevcut 23 bin 552 liralık SSK ve Bağ-Kur taban aylığına aynı oranlarda artış uygulanması varsayımıyla yapılan hesaplamalar şöyle:

• TCMB tahminine göre yüzde 8,70 artışla yaklaşık 25 bin 601 lira.

• OVP tahminine göre yüzde 9,04 artışla 25 bin 681 lira.

• Piyasa beklentisine göre yüzde 10,07 artışla 25 bin 921 lira.

• Ekonomik Görünüm Endeksi tahminine göre yüzde 10,67 artışla yaklaşık 26 bin 65 lira.