En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Dört tahmin, dört farklı hesap
Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli, gözünü 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in maaş artışı açıklamasının ardından dört farklı senaryo gündeme geldi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için olası artışlar hesaplanırken, taban aylığın aynı oranda yükseltilmesi varsayımıyla farklı tutarlar ortaya çıktı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olabilir? İşte dört senaryoya göre olası rakamlar…Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yeni yılda maaşların ne kadar artacağı, memur ve emeklilerin gündemindeki yerini koruyor.
Ocak 2027'ye yönelik hesaplamalar sürerken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in maaş artışlarına ilişkin açıklaması dikkatleri bir kez daha yıl sonu enflasyon beklentilerine çevirdi.
Farklı tahminlerle şekillenen dört senaryo, hem zam oranları hem de en düşük aylıklar için farklı tutarlar ortaya koyuyor.
Şimşek'ten maaş artışı açıklaması
Katıldığı bir televizyon programında, "Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak" diyen Şimşek'in açıklaması, ocak zammına ilişkin beklentileri tekrardan öne çıkardı.
Yıl sonu enflasyon tahminlerine dayanan hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,70 ile yüzde 10,67, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 6,67 ile yüzde 8,60 arasında artış öngörülüyor.
Enflasyon beklentilerine göre dört farklı hesap
1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmini esas alındığında, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8,70 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 1,59, toplu sözleşme artışı dahil toplam zammı ise yüzde 6,67 oluyor.
2. Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük tahmine göre altı aylık enflasyon yüzde 9,04'e ulaşıyor. Memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşurken, toplam artış yaklaşık yüzde 7 seviyesinde hesaplanıyor.
3. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu beklentisinin yüzde 29,61'e yükselmesi ise daha yüksek bir zam ihtimalini gündeme getiriyor. Bu senaryoda altı aylık enflasyon yüzde 10,06, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yaklaşık yüzde 2,86, toplam zammı da yüzde 8,01 olarak hesaplanıyor.
4. Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik yıl sonu tahminine göre ise altı aylık enflasyon yüzde 10,67'ye çıkıyor. Memur ve memur emeklilerine yönelik dördüncü zam senaryosunda yüzde 8,60'lık artış esas alınıyor.
En düşük emekli aylığı için olası tutarlar
Mevcut 23 bin 552 liralık SSK ve Bağ-Kur taban aylığına aynı oranlarda artış uygulanması varsayımıyla yapılan hesaplamalar şöyle:
• TCMB tahminine göre yüzde 8,70 artışla yaklaşık 25 bin 601 lira.
• OVP tahminine göre yüzde 9,04 artışla 25 bin 681 lira.
• Piyasa beklentisine göre yüzde 10,07 artışla 25 bin 921 lira.
• Ekonomik Görünüm Endeksi tahminine göre yüzde 10,67 artışla yaklaşık 26 bin 65 lira.
Memur maaşları ve emekli aylıkları ne kadar olabilir?
En düşük memur maaşı olan 70 bin 224 lira üzerinden yapılan hesaplamada, yüzde 6,67 zamla 74 bin 908 lira, yüzde 7 zamla 75 bin 141 lira, yüzde 8,01 zamla 75 bin 849 lira ve yüzde 8,60 zamla yaklaşık 76 bin 263 lira tutarları ortaya çıkıyor.
Üç tahmine dayandırılan meslek bazındaki hesaplamalarda ise öğretmen ve polis memurlarının aylıklarının 100 bin liraya, hemşirelerin 92 bin liraya, avukatların 111 bin liraya, şube müdürlerinin 116 bin liraya ulaşabileceği belirtiliyor. Uzman doktor ve profesörlerin aylıkları için de 200 bin liraya yakın tutarlar öngörülüyor.
Temmuz itibarıyla 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük memur emeklisi aylığı ise aynı zam senaryolarında sırasıyla yaklaşık 33 bin 631 lira, 33 bin 735 lira, 34 bin 53 lira ve 34 bin 239 lira olarak hesaplanıyor.
Emeklilere gelir düzeyine göre destek gündemde
Maaş artışı beklentilerinin yanı sıra emeklilere yönelik destek seçenekleri üzerinde de çalışılıyor. AK Parti MKYK toplantısında Şimşek'in yaptığı ekonomi sunumunda, emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin alternatif destek modelleri ile gıda ve kira enflasyonuna yönelik çalışmalar ele alındı.
Hazırlanacak seçeneklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı öğrenildi. Desteklerin gelir düzeyine göre farklılaştırılması üzerinde durulurken, çalışmanın kapsamı, yardım tutarları ve uygulama takvimi henüz netleşmedi.