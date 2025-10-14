En yüksek emekli maaş promosyonu veren banka hangisi? İşte en çok promosyon veren bankaların listesi...
Emekliler için büyük bir fırsat olan emekli maaş promosyonları her ay değişkenlik gösteriyor. Ekim ayında da tutarlar 32 bin TL'ye kadar dayandı. Yüz binler emekli maaşını yeni bankaya taşımak için promosyon tekliflerini incelemek istiyor. İşte "Emekli promosyonu en çok hangi banka veriyor" sorusunun yanıtı...
Ekim ayında emekliler için bankaların promosyon yarışı yeniden hız kazandı. Emekli maaşını taşıyanlara verilen nakit destekler güncellendi. Kamu ve özel bankaların yeni promosyon rakamları araştırılırken, vatandaşlar "En yüksek emekli maaş promosyonu veren banka hangisi" sorusuna yanıt arıyor.
Ziraat Bankası
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
Halkbank
Maaşını 3 yıl boyunca HalkBank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
YapıKredi
19 Eylül 2025 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerine 30.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor. Tutar maaş skalasına göre değişkenlik gösteriyor.
Akbank
SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor. 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül.
Garanti Bankası
Emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz.
İş Bankası
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere özel 15.000 TL’ ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor. 9.000 TL’ye varan ek promosyon fırsatı da bulunuyor.
Denizbank
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredi Kartı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunuluyor.
İNG
Maaşını ING’ye taşıyan Emekliler 25.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.
KuveytTürk
Emekli maaşınızı KuveytTürk alarak promosyon başvurusu ile 24.000 TL’ye varan promosyon ödemesi alabilirsiniz.
Albaraka Türk
Albaraka Türk, emekli maaşını bankaya taşıyanlara ekim ayına özel yeni promosyon paketini duyurdu. Banka, maaş aralığına göre 10.400 TL ile 25.000 TL arasında nakit promosyon sunuyor.
İki otomatik fatura talimatı veren müşterilere tutar 26.500 TL’ye, kredi kartı harcamalarına tanımlanan Worldpuan ve referans ödülleriyle birlikte toplamda 32.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
QNB
8 Ekim 2025- 31 Ekim 2025 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB’ye taşıyıp ve 3 yıl boyunca maaşınızı QNB'den alarak 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanabiliyorsunuz.