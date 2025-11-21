Google Haberler

En yüksek ve en düşük kira artışının görüldüğü iller belli oldu!

Sahibindex verilerine göre, ekim ayında Türkiye genelinde ortalama cari kira m² fiyatı yıllık yüzde 28,8 artarken, şehir bazında kira artış hızları farklılaştı. İşte ekim itibarıyla Türkiye'de en yüksek ve düşük kira artışı yaşanan iller...

Sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun ekim ayı sonuçlarını paylaştı.

Ekim ayında yıllık ortalama cari kira m2 fiyatındaki artışı ülke genelinde yüzde 28,8 olurken büyükşehirlerdeki cari kira artış hızları farklılık gösterdi.

Raporda en yüksek ve en düşük k kira artışının görüldüğü iller de yer aldı.

İşte ekim itibarıyla yıllık bazda en yüksek ve en düşük artış yaşanan iller..

En yüksek fiyat artışı görülen iller:

1) Mardin: Yüzde 53,4

2) Van: Yüzde 40

3) Samsun: Yüzde 37,5

4) Ankara: Yüzde 36

5) Diyarbakır: Yüzde 35,6

En düşük kira artışının görüldüğü iller:

1) Gaziantep: Yüzde 11,7

2) Malatya: Yüzde 13,7

3) Hatay: Yüzde 13,8

4) Eskişehir: Yüzde 16,2

5) Konya: Yüzde 20

