Enerji devinden çalışanlarına dev prim: Hesaplara 55 bin lira yatacak
Körfez'deki savaşla birlikte enerji fiyatlarının yükselmesi ve karlarının artmasının ardından TotalEnergies, çalışanları için harekete geçti. Şirket, aralık ayındaki ücret görüşmeleri öncesinde çalışanlarına 1.000 euro (55 bin TL) ödeme yapacak.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Körfez'deki savaşın ardından enerji fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte kârlarının artması sonrası Fransa'daki çalışanlarına 1.000 euro (55 bin TL) tutarında istisnai ödeme yapma kararı aldı.
AFP'nin incelediği şirket içi belgeye göre, TotalEnergies'in Fransa'daki çalışanlarına 2026 yılında 1.000 euro (55 bin TL) ödeme yapılacak. Söz konusu ödeme, aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanan yıllık zorunlu ücret müzakereleri öncesinde çalışanlara verilecek bir avans niteliğinde olacak.
Karar, Körfez'de şubat ayının sonunda başlayan savaşın küresel piyasalarda petrol ve diğer enerji ürünlerinin fiyatlarını yükseltmesinin ardından geldi. Bu süreçte TotalEnergies'in karlarında da güçlü artış yaşandı.
Grev çağrısı yapılmıştı
Şirketin kararı, Fransa'da çalışanların ücret ve çalışma koşullarına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde açıklandı.
TotalEnergies bünyesindeki CGT sendikası, istihdam ve ücret talepleriyle 8 Ekim'de Fransa genelindeki şirket tesislerinde greve gidilmesi çağrısında bulundu. Grev çağrısının rafinerilerin yanı sıra bazı akaryakıt istasyonlarını da kapsadığı belirtildi.
AFP'nin konuya ilişkin ulaştığı TotalEnergies ise aralık ayında başlayacak yıllık zorunlu müzakereler öncesinde açıklama yapmak istemediğini bildirdi.
Çalışanlara 1.000 euroluk avans
TotalEnergies'in İnsan ve Sosyal Katılım Genel Müdürü Catherine Remy, şirket içi yazışmada, "Yıllık zorunlu müzakerelerin başlamasını beklerken Fransa'daki tüm çalışanlarımıza somut bir mesaj vermek istedik" ifadelerini kullandı.
Remy, "Bu 1.000 euroluk avans, çalışanlarımızın şirketin ortak başarısına katkısını bugünden takdir etme isteğimizi yansıtırken, gelecek yılın ücret tedbirlerinin belirlenmesinde sosyal diyaloğun rolünü de tamamen koruyor" dedi.
Sendika çalışma koşullarına dikkat çekti
CGT ise grev çağrısında özellikle rafinerilerde çalışan sayısının yetersiz olduğunu savundu. Sendika, geçici işçi ve belirli süreli sözleşmeyle çalışanların sayısındaki artışın iş güvenliği açısından da sonuçlar doğurduğunu öne sürdü.
Sendika ayrıca grubun bazı iştiraklerinde çalışan binlerce kişinin satın alma gücünün gerilediğini belirterek ücret artışı talep etti.
CGT tarafından yayımlanan ve AFP'nin gördüğü bildiride, "Çalışanlar, sıcak hava dalgaları sırasında daha da ağırlaşan çalışma koşullarındaki sürekli kötüleşmeyle karşı karşıya" ifadelerine yer verildi.