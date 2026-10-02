Enerji devinden çalışanlarına dev prim: Hesaplara 55 bin lira yatacak

Sendika ayrıca grubun bazı iştiraklerinde çalışan binlerce kişinin satın alma gücünün gerilediğini belirterek ücret artışı talep etti.

CGT tarafından yayımlanan ve AFP'nin gördüğü bildiride, "Çalışanlar, sıcak hava dalgaları sırasında daha da ağırlaşan çalışma koşullarındaki sürekli kötüleşmeyle karşı karşıya" ifadelerine yer verildi.