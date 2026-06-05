Enflasyon baskısı gıda sektörünü vurdu: Tüketici fast food ve atıştırmalıklardan vazgeçiyor
ABD'de ücret artışlarının enflasyonun gerisinde kalması, hane halklarının satın alma gücünü zayıflattı. Artan enerji ve yakıt maliyetleri nedeniyle tüketiciler zorunlu olmayan harcamalarını kısmaya başlarken, yüksek fiyatlı fast food ürünleri ve atıştırmalıklar alışveriş listelerinden çıkıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'de yükselen yaşam maliyetleri tüketici davranışlarını değiştirmeye başladı. Son verilere göre yıllık ücret artışı yüzde 3,4 seviyesinde kalırken, enflasyonun yüzde 3,8'e ulaşması vatandaşların satın alma gücünde erimeye neden oldu.
Özellikle akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki yükseliş hane bütçeleri üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Benzin fiyatları son bir yılda yüzde 36,6 artarken, konutlarda enerji giderleri de dikkat çekici şekilde yükseldi. Artan maliyetler nedeniyle birçok orta sınıf aile harcamalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı.
Fast food ve atıştırmalıklar gözden düştü
Tüketiciler bütçelerini dengelemek amacıyla zorunlu olmayan harcamalarda frene basıyor. Bir dönem uygun fiyatlı seçenek olarak görülen fast food ürünleri, fiyatların yükselmesiyle birçok kişi için cazibesini kaybetti.
Günlük tüketim ürünlerinde yaşanan fiyat artışları da tepkilere neden oluyor. Özellikle 8 dolara satılan bir paket cips, tüketiciler arasında fiyatların makul seviyelerin üzerine çıktığının sembollerinden biri haline geldi.
Market alışverişlerinde fiyat odaklı dönem
Artan maliyetler nedeniyle Amerikalılar market alışverişlerinde fiyatlara daha fazla dikkat ediyor. Tüketiciler daha ekonomik ürünlere yönelirken, toplu alışverişlerin her zaman avantaj sağlamadığı da ortaya çıkıyor.
Araştırmalara göre toplu alışveriş yapan tüketicilerin yüzde 40'ı satın aldığı gıdaların bir kısmını tüketemeden çöpe atıyor. Bu durum, büyük paketlerle elde edilmek istenen tasarrufun önemli bölümünü ortadan kaldırıyor.
Gıda fiyatlarında hızlı düşüş beklenmiyor
Ekonomistler, market fiyatlarında kısa vadede belirgin bir gerileme beklemiyor. Uzmanlar, üretim maliyetleri ve tedarik zincirindeki baskıların gıda fiyatlarını yüksek tutmaya devam ettiğini belirtiyor.
Öte yandan tüketicilerin sağlıklı ve içeriği daha şeffaf ürünlere yönelmesi, doğal ve organik gıda markaları için yeni büyüme fırsatları yaratıyor. Uzmanlara göre sağlık odaklı tüketim eğilimi önümüzdeki dönemde de güçlenmeye devam edecek.