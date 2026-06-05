Enflasyon baskısı gıda sektörünü vurdu: Tüketici fast food ve atıştırmalıklardan vazgeçiyor

Fast food ve atıştırmalıklar gözden düştü

Tüketiciler bütçelerini dengelemek amacıyla zorunlu olmayan harcamalarda frene basıyor. Bir dönem uygun fiyatlı seçenek olarak görülen fast food ürünleri, fiyatların yükselmesiyle birçok kişi için cazibesini kaybetti.

Günlük tüketim ürünlerinde yaşanan fiyat artışları da tepkilere neden oluyor. Özellikle 8 dolara satılan bir paket cips, tüketiciler arasında fiyatların makul seviyelerin üzerine çıktığının sembollerinden biri haline geldi.