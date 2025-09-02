Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon rakamları bugün mü, yarın mı açıklanacak?

Piyasaların, yatırımcıların ve tüm tüketicilerin gözü kulağı enflasyon oranlarında... Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı son veriler faiz konusunda da ipucu olacak. Peki, Türkiye'de ekonomik gündemin en önemli konularından biri olan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Eylül ayının 3'ü ise çarşamba gününe denk geliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri öncesinde yaptığı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. 25 ekonomistin katıldığı ankete göre, ağustos ayında aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,79 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu beklenti, temmuz ayında yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun, yüzde 32,63'e gerileyeceği yönünde bir sinyal veriyor. Ekonomistlerin bireysel tahminleri ise yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 arasında değişiyor.

Ayrıca, 2025 yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 29,70 seviyesinde sabitlendi.