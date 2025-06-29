Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı

Haziran ayına ait enflasyon verileri, ekonomi gündeminin en kritik başlıkları arasında yerini aldı. TÜİK tarafından açıklanacak oranlar, yalnızca piyasaların yönünü değil, milyonlarca vatandaşın gelir ve gider dengesini de doğrudan şekillendirecek. Emekli ve memur maaşlarından, ev kiralarına kadar geniş bir etki alanına sahip olan bu verinin tarihi ve saati merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

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