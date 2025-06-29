Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı
Haziran enflasyon verileri, ekonomik aktörler ve halk tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamları, Temmuz ayında memur, emekli maaşları ve kira artışlarını doğrudan etkileyecek. Milyonlar tarih konusunda bilgi almak adına "Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Haziran ayına ait enflasyon verileri, ekonomi gündeminin en kritik başlıkları arasında yerini aldı. TÜİK tarafından açıklanacak oranlar, yalnızca piyasaların yönünü değil, milyonlarca vatandaşın gelir ve gider dengesini de doğrudan şekillendirecek. Emekli ve memur maaşlarından, ev kiralarına kadar geniş bir etki alanına sahip olan bu verinin tarihi ve saati merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
Enflasyon ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği resmi takvime göre Haziran 2025 enflasyon verisi, 03 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.
Bu açıklama aynı zamanda yılın ilk 6 aylık enflasyon oranını belirleyecek ve özellikle memur-emekli maaş zamları ile kira artış oranlarında esas alınacak.