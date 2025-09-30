Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜFE enflasyon rakamları hangi tarihte ilan edilecek?
Türkiye enflasyon rakamları için bekleyişte... TÜİK'in açıklayacağı rakamlar birçok alanı etkileyecek. Bu nedenle konu bir hayli önemli... Özellikle memur ve emeklinin gözü de bu verilerde olacak. Şimdi yoğun şekilde "Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor.
TÜİK'in açıklayacağı eylül ayı enflasyon rakamlarına çok az bir süre kaldı. Ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin ediyor. Veriler için geri sayım sürerken tarihler konusunda bilgi sahibi olmayanlar "Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte ayrıntılar...
Enflasyon ne zaman açıklanacak?
Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak. TÜİK oranları saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.
AA Finans’ın anketine katılan 26 ekonomist, eylül ayı enflasyonunun ortalama yüzde 2,47 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü. Beklentiler yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında toplandı.
Bu tahmine göre, ağustosta yüzde 32,95 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32,31’e gerilemesi bekleniyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon öngörüsü ise ortalama yüzde 30,09 olarak belirlendi.