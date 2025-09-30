Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜFE enflasyon rakamları hangi tarihte ilan edilecek?

TÜİK'in açıklayacağı eylül ayı enflasyon rakamlarına çok az bir süre kaldı. Ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin ediyor. Veriler için geri sayım sürerken tarihler konusunda bilgi sahibi olmayanlar "Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte ayrıntılar...