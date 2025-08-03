Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? ÜFE - TÜFE rakamları saat kaçta duyurulacak?
Türkiye yarın TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarına odaklandı. Yıllık bazda düşüş beklenirken aylık bazda yine yükseliş öngörülüyor. Vatandaşlar tarih ve saat aramasını sıklaştırdı ve "Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Gelecek oranlar büyük bir önem taşırken faiz konusunda da belirleyici olacak. TÜİK'in geçeceği ÜFE ve TÜFE rakamları merak edilirken sıkça "Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak" diye soruluyor.
Temmuz 2025 enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu ÜFE ve TÜFE rakamlarını her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Temmuz verileri 3 Ağustos Pazar'a denk geldiği için rakamlar 4 Ağustos Pazartesi günü paylaşılacak.
AA Finans’ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği enflasyon beklenti anketine göre, Temmuz ayında TÜFE’nin yüzde 2,34 artması bekleniyor. Tahminler yüzde 1,65 ile 2,90 aralığında değişirken, bu beklenti gerçekleşirse yıllık enflasyonun yüzde 35,05’ten 33,90’a gerilemesi öngörülüyor.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise temmuz itibarıyla yüzde 30,32 seviyesinde bulunuyor.