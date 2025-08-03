Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? ÜFE - TÜFE rakamları saat kaçta duyurulacak?

Enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Gelecek oranlar büyük bir önem taşırken faiz konusunda da belirleyici olacak. TÜİK'in geçeceği ÜFE ve TÜFE rakamları merak edilirken sıkça "Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak" diye soruluyor. 1 | 3

Temmuz 2025 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu ÜFE ve TÜFE rakamlarını her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Temmuz verileri 3 Ağustos Pazar'a denk geldiği için rakamlar 4 Ağustos Pazartesi günü paylaşılacak. 2 | 3