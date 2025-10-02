Enflasyon rakamları bugün mü açıklanıyor, ne zaman açıklanacak? Eylül TÜFE oranları hangi tarihte ilan edilecek?
Enflasyon rakamları için sabırsız bekleyiş... Milyonları doğrudan ilgilendiren oranların nasıl geleceği merak ediliyor. Tarihler yoğun şekilde araştırılıyor. aylık enflasyonun yüzde 2,47 artacağı tahmin edilirken sıkça gelen soru "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" oluyor.
Milyonların gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nda... Açıklanacak veriler milyonlarca çalışanı ve emekliyi de yakından ilgilendiriyor. TÜFE oranları için sabırsızlık artarken yoğun şekilde "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor.
Enflasyon ne zaman açıklanacak?
TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü duyuracak. Kurum oranları saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.
AA Finans’ın anketine katılan 26 ekonomist, eylül ayı enflasyonunun ortalama yüzde 2,47 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü. Beklentiler yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında toplandı.
Bu tahmine göre, ağustosta yüzde 32,95 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32,31’e gerilemesi bekleniyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon öngörüsü ise ortalama yüzde 30,09 olarak belirlendi.