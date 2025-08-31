Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon oranları hangi tarihte açıklanacak?

Türkiye enflasyon rakamlarına odaklandı. Eylül ayının ilk haftasında açıklanacak oranların tarihi araştırılmaya başlandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,79 artacağını tahmin ederken yıllık bazda ise beklentiler 32,63'e ineceği yönünde... Peki, TÜİK tarafından ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Eylül ayının 3'ü ise çarşamba gününe denk geliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri öncesinde yaptığı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. 25 ekonomistin katıldığı ankete göre, ağustos ayında aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,79 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu beklenti, temmuz ayında yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun, yüzde 32,63'e gerileyeceği yönünde bir sinyal veriyor. Ekonomistlerin bireysel tahminleri ise yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 arasında değişiyor.

Ayrıca, 2025 yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 29,70 seviyesinde sabitlendi.