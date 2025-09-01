Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ağustos ÜFE ve TÜFE oranları hangi tarihte duyurulacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon rakamları, hem piyasalar hem de milyonlarca vatandaş için büyük önem taşıyor. Hayat pahalılığı, alım gücü ve ekonomik gidişat hakkında en önemli verilerden biri olan enflasyon oranları, memur ve emekli maaşlarından kira artışlarına kadar birçok konuyu doğrudan etkiliyor. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

