Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ağustos ÜFE ve TÜFE oranları hangi tarihte duyurulacak?
TÜİK, aylık enflasyon verilerini her ayın ilk haftasında paylaşıyor. Eylül ayına girişimiz ile birlikte konu gündem oldu. Vatandaşlar tarihleri merak ederken "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu sıkça geliyor. İşte o tarih...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon rakamları, hem piyasalar hem de milyonlarca vatandaş için büyük önem taşıyor. Hayat pahalılığı, alım gücü ve ekonomik gidişat hakkında en önemli verilerden biri olan enflasyon oranları, memur ve emekli maaşlarından kira artışlarına kadar birçok konuyu doğrudan etkiliyor. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Eylül ayının 3'ü ise çarşamba gününe denk geliyor.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri öncesinde yaptığı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. 25 ekonomistin katıldığı ankete göre, ağustos ayında aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,79 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu beklenti, temmuz ayında yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun, yüzde 32,63'e gerileyeceği yönünde bir sinyal veriyor. Ekonomistlerin bireysel tahminleri ise yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 arasında değişiyor.
Ayrıca, 2025 yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 29,70 seviyesinde sabitlendi.