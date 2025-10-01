Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Eylül TÜFE oranları hangi tarihte açıklanacak?
Ekim ayı geldi ve gözler enflasyon rakamlarında... Vatandaşlar TÜİK'in geçeceği verilere odaklanmış durumda... Ekonomistlerin beklentileri açıklanırken on binlerce kişi ise "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
Eylül ayı enflasyon rakamları için geri sayım sürüyor. Aylık enflasyonun artması beklenirken hem piyasaların hem de yatırımcıların gözü de bu verilerde olacak. Kritik verilere sayılı günler kala "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor. İşte detaylar...
Enflasyon ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü duyuracak. Kurum oranları saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.
AA Finans’ın anketine katılan 26 ekonomist, eylül ayı enflasyonunun ortalama yüzde 2,47 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü. Beklentiler yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında toplandı.
Bu tahmine göre, ağustosta yüzde 32,95 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32,31’e gerilemesi bekleniyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon öngörüsü ise ortalama yüzde 30,09 olarak belirlendi.