TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri, hem ekonomi uzmanları hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Faizlerin düşürülüp düşürülmeyeceği konusunda da fikir sunacak olan enflasyon rakamları için geri sayım sürerken artan soru da "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" oluyor.