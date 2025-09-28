Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Türkiye ekonomisinin gidişatını belirleyen en kritik verilerden biri olan enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Piyasalar ve vatandaşlar gelecek verileri merakla beklerken tarihlerin yaklaşması ile birlikte "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşmış durumda...
TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri, hem ekonomi uzmanları hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Faizlerin düşürülüp düşürülmeyeceği konusunda da fikir sunacak olan enflasyon rakamları için geri sayım sürerken artan soru da "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" oluyor.
Enflasyon ne zaman açıklanacak?
Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak. TÜİK oranları saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.
Ekonomistlerin eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentileri belli oldu. Aylık bazda medyan tahmin yüzde 2,50 olurken, ortalama tahmin yüzde 2,48 olarak kaydedildi. Ankete katılan uzmanların öngördüğü aylık artış aralığı ise yüzde 2,10 ile yüzde 2,84 arasında değişti.
Yıllık bazda TÜFE için medyan tahmin yüzde 32,38, ortalama tahmin ise yüzde 32,32 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık artış beklentileri yüzde 31,91 ile yüzde 32,78 bandında yer aldı.