Enflasyon rakamları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Kasım ayına sayılı günler var ve gündemde enflasyon rakamları var. Milyonlar TÜİK'in açıklayacağı oranları bekliyor. Net tarihi öğrenmek isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" oluyor. İşte ayrıntılar...
Her ay gelen enflasyon rakamları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kasım ayında Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı ÜFE ve TÜFE oranlarını açıklayacak. Gözler kritik verilere çevrilirken son günlerde "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor.
Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. ÜFE ve TÜFE oranları 3 Kasım 2025 Pazartesi günü açıklanacak.
Eylül ayı enflasyon rakamları nasıldı?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.