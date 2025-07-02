Enflasyon verisi: Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu?
Milyonlarca yurttaş TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarını bekliyor. Özellikle memur ve emeklinin gözü bu verilerde... Maaş hesaplaması yapmak isteyenler rakamlara ulaşmak isterken "Enflasyon ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte o tarih ve saat...
Türkiye Türkiye İstatistik Kurumunun açıklayacağı enflasyon rakamlarına odaklandı. TÜFE'nin açıklanması ile birlikte emeklinin, memurun zam oranı belli olacak. 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte şekillenecek rakamlar öncesi art arda "Enflasyon ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
Enflasyon ne zaman açıklanacak?
Piyasaların nabzı bu hafta Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) gelecek veriyle atacak. Milyonlarca vatandaşın maaş ve geçim planlarını doğrudan ilgilendiren haziran ayı enflasyon oranı, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu verilerle birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor.