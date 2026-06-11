Enflasyon yüksek kalırsa altın fiyatlarına ne olacak? Yatırımcılar ikiye bölündü

Artan enflasyon hanehalkının satın alma gücünü azaltırken, doların değer kaybettiği dönemlerde altın tüm dalgalanmalara rağmen yatırımcı için güvenli liman olmaya devam etti.

Ancak altındaki düşüş trendi, artan belirsizlikle birlikte fiyatların nereye gideceği sorunu yeniden gündeme getiriyor. Yatırımcılar, yüksek enflasyonun altın fiyatlarını yeniden yukarı çekip çekemeyeceğini tartışırken, olası yükselişin ne kadar sınırlı kalabileceği de merak ediliyor.