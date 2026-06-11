Enflasyon yüksek kalırsa altın fiyatlarına ne olacak? Yatırımcılar ikiye bölündü
Geçtiğimiz yıl rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, bu yıl beklenen performansı gösteremedi. Jeopolitik gerilimler, yüksek enflasyon ve faiz politikaları piyasada belirsizliği artırırken, yatırımcıların güvenli liman arayışı da yön değiştirmeye başladı. Analistler ise fiyatlamalarda artık daha kırılgan bir döneme girildiğine dikkat çekerken altının yönü konusunda beklentiler giderek ayrışıyor. Peki enflasyon yüksek seviyelerde kalmaya devam ederse altın fiyatlarına ne olacak? İşte detaylar...Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
2025 yılında birçok kez rekor kıran altın fiyatları geçen yılın sonundan bu yana daha dalgalı seyrediyor. Altın için ocak ayı zirve olsa da yılın geri kalanında fiyatlar ons başına 4 bin 300 dolarla 5 bin 500 dolar arasında değişti.
İran'daki savaşın etkisiyle yükselen akaryakıt fiyatları tüketicilerin harcanabilir gelirini azaltırken, yüksek faiz oranları da yatırımcıların daha yüksek getirili alternatiflere yönelmesine neden oldu. Bu süreçte enflasyon da rekor seviyelere yükseldi.
Artan enflasyon hanehalkının satın alma gücünü azaltırken, doların değer kaybettiği dönemlerde altın tüm dalgalanmalara rağmen yatırımcı için güvenli liman olmaya devam etti.
Ancak altındaki düşüş trendi, artan belirsizlikle birlikte fiyatların nereye gideceği sorunu yeniden gündeme getiriyor. Yatırımcılar, yüksek enflasyonun altın fiyatlarını yeniden yukarı çekip çekemeyeceğini tartışırken, olası yükselişin ne kadar sınırlı kalabileceği de merak ediliyor.
Analistler, ABD'deki enflasyon oranının yüksek kalması durumunda altın fiyatlarının mevcut seviyelerinde kalabileceğini ya da tekrar yukarı çıkacağını söylüyor.
Monetary Metals'in genel müdürü Hiren Chandaria, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde yatırımcıların, bankacılık sistemi ve itibari para birimleri dışında değerini koruyabilecek varlıklara yöneldiğini bu eğilimin de altına olan talebi artırdığına dikkat çekti.
Chandaria'ya göre artan talep, yılın geri kalanında da devam ederse altında daha yüksek fiyatlara yol açacak.
Midas Funds'ta portföy yöneticisi olan Thomas Winmill ise altının bu yılı yüzde 10 artışla 5 bin dolar civarında tamamlayacağını öngördü.
Winmill'a göre de altın fiyatları için bu olumlu görünümü bozabilecek en kritik faktör Fed'in faiz artırma kararı olabilir. Enflasyonla mücadele etmek için faiz oranları yükselirse, talep altından yüksek kar vadeden yatırım araçlarına kayacak ve sarı metalde senaryo tam tersine dönecek.
Enflasyonun hafiflemesi durumunda ise altın fiyatlarının, güvenli limana acil ihtiyacın azalması ile yine düşecebileceği değerlendiriliyor. Ancak analistler fiyatların düşebileceği bir alt sınır olduğunu hatırlatarak enflasyon düşse bile altın piyasasının güçlü kalacanı öngörüyor.
Altın fiyatlarının veya enflasyonun yıl sonuna kadar hangi seviyelerde olacağını kesin olarak öngörmenin mümkün olmadığını söyleyen analistler, yatırımda zamanlamadan ziyade altının portföy içindeki konumuna odaklanılması gerektiğini belirtiyor.
Chandaria, uzun vadeli yatırımcıların dip noktayı yakalamaya çalışmak yerine, düşüş dönemlerini alım fırsatı olarak değerlendirmesinin daha sağlıklı bir yaklaşım olduğunu ifade ederken altının kısa vadede dalgalı bir seyir izleyebileceği konusunda da uyarıyor.
Uzmanlar ayrıca altının portföyde sınırlı bir paya sahip olması gerektiğini belirterek, altının toplam yatırımlar içinde yaklaşık yüzde 5 ila yüzde 10 seviyesinde tutulmasını öneriyor.