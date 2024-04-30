Enflasyonla mücadele, kamuda tasarruf: Tedbirler belli oluyor, dikkat çeken üç başlık

Kamu harcamalarının azaltılması bütçe açığının düşürülmesi için hayati görülüyor. Geçen günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in düğmeye bastığı ve kamunun kullanımındaki araçların tasfiyesine başlandığı bildirilmişti.

Kamudaki tasarrufun ayrıntıları netleşmeye başlıyor. HaberTürk ’ten Bülent Aydemir ’in haberine göre; vatandaşın yanında kamunun da kemer sıkmasını sağlayacak önlemler üç başlık altında toplanıyor.

* Acil ihtiyaçlar belirlenip, bunu karşılayacak projeler öne alınacak. Şu anda aciliyet arz etmeyen enerji projeleri bile ertelenecek. Doğrudan temin işlerle ilgili de kontrol ve sınırlama mekanizması kurulacak.

* Köprü, otoyol, viyadük ya da ertelenmesinde sakınca bulunmayan projeler ertelenecek veya iptal edilecek. Sosyal projelere ağırlık verilecek.

* Kamu harcamaları ve yatırımları öncelik sırasına alınacak. Tarım, sulama, baraj, istihdam gibi ülke ekonomisini etkileyecek, üretimi artıracak ve vatandaşın refahına, karnının doymasına katkı sağlayacak projelere ve harcamalara öncelik verilecek.

UBER BENZERİ ARAÇ HAVUZU

* Kamuda, güvenlik ihtiyacı ve görevin gerektirdiği makam ihtiyaçlarının karşılanması öncelikli olmak üzere yasal olarak belirlenmiş tahsisler dışında makam aracı kullanımı ve araç tahsislerine sınırlama getirilecek. Suistimallerin önüne geçmek amacıyla sıkı bir denetim getirilecek.

* Yeni alımlarda yerli araç ve offset uygulamalarına ağırlık verilecek. Makama tahsisli araçlar dışında kullanılan hizmet araçları için belirli sayıda araçtan oluşan bir havuz kurulacak. UBER benzeri bir sistem kurulması planlanıyor. Bu sistemle araçların yakıt gideri ve mevzuat dışı kullanımının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.