Erdoğan tarih işaret etti: Kök maaş değişecek mi, emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Milyonlarca emekli, maaş zammı gündemini takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamada, emekli maaşlarına zamla ilgili temmuz ayını işaret etti. Emekliler ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranında zam alıyor. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası emekli maaşına ne kadar zam olacağı merak ediliyor. Peki, emekliler ne kadar zam alacak? Kök maaş değişecek mi?

Emekli maaşlarına ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, "Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız" diye konuştu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası emekli maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili tahminler merak ediliyor. 1 | 5

Emekliler ne kadar zam alacak? Ocak ayında yapılan yüzde 49.25’lik zammın ardından Temmuz ayında yapılması beklenen zamma odaklanılırken yılın ilk iki ayında oluşan kümülatif artış oranı yüzde 11.53 oldu. Hürriyet'in haberine göre; Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilere verilecek zam oranı da netleşmiş olacak. 2 | 5

Kök maaş artacak mı? En düşük emekli maaşı alan kişilerin bazıları yapılacak Temmuz ayı zammıyla birlikte kök maaşları 10 bin lirayı aşabilir hale gelecek. Kök maaşı 10 bin lirayı aşmayan kişilerin de kök maaşları 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılmış olacak. 3 | 5