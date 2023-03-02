Erik hasadı başladı: Kilogram fiyatı cep yakıyor
Mersin'in Mut ilçesinde erik hasadı başladı. İlk hasat eriğin fiyatı cep yakıyor.
Mersin'in Mut ilçesinde hasadına başlanan örtü altı eriğin hasadına başlandı.
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Göksu Mahallesi'nde üretici Murat Şimşek'e ait serada hasat etkinliği düzenlendi.
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Hasada katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, üreticilerle sohbet etti, sezonun çiftçiler için bereketli olmasını diledi.
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Şimşek, gazetecilere, hasat edilen eriğin çeşitli kentlere gönderileceğini söyledi.
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