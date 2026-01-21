Yeni sektörler yıpranma payına dahil edildi

SGK tarafından yapılan düzenlemeyle birlikte ağır ve tehlikeli iş kollarında çalışanların yararlandığı yıpranma payı listesi genişletildi. Daha önce sınırlı sayıda meslek grubunu kapsayan uygulama, artık çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi çalışanlarını da içeriyor. Bu çalışanlar, fiili hizmet süresi zammı sayesinde prim günlerine ek süre kazanabilecek.