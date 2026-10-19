Eşinin ısrarı milyoner yaptı: Tek yatırımla 25 milyon dolarlık servet

Dünyanın en tanınmış yatırımcılarından Warren Buffett'ın yıllar önce yönettiği bir yatırım, dikkat çekici bir servet hikâyesine dönüştü.

Omaha'da yaşayan Myer Kripke ve eşi Dorothy, 1966 yılında birikimlerinden 67 bin doları komşuları ve aile dostları Warren Buffett'a emanet etti. Yatırımın değeri 1990'ların ortalarına gelindiğinde 25 milyon doları aşarken çiftin servetindeki artış, uzun vadeli yatırımın çarpıcı örneklerinden biri oldu.