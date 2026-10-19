Eşinin ısrarı milyoner yaptı: Tek yatırımla 25 milyon dolarlık servet
ABD'de yaşayan bir çiftin 1966 yılında Warren Buffett'a emanet ettiği 67 bin dolar, 30 yıl içinde 25 milyon doların üzerine çıktı. Eşinin iki yıl boyunca süren ısrarıyla yatırım yapmaya karar veren Myer Kripke, milyonlarca dolarlık servetine rağmen mütevazı yaşamından vazgeçmedi. Çift, kazançlarının büyük bölümünü hayır kurumlarına bağışladı.
Dünyanın en tanınmış yatırımcılarından Warren Buffett'ın yıllar önce yönettiği bir yatırım, dikkat çekici bir servet hikâyesine dönüştü.
Omaha'da yaşayan Myer Kripke ve eşi Dorothy, 1966 yılında birikimlerinden 67 bin doları komşuları ve aile dostları Warren Buffett'a emanet etti. Yatırımın değeri 1990'ların ortalarına gelindiğinde 25 milyon doları aşarken çiftin servetindeki artış, uzun vadeli yatırımın çarpıcı örneklerinden biri oldu.
Eşini ikna etmesi üç yıl sürdü
Kripke çiftinin Buffett ile tanışıklığı, Omaha'daki sosyal çevrelerine dayanıyordu. Aileler aynı mahallede yaşıyor, birlikte briç oynuyor ve çeşitli etkinliklerde bir araya geliyordu. Dorothy Kripke, aile birikimlerinin Buffett tarafından değerlendirilmesini istiyordu. Ancak eşi Myer, ellerindeki paranın Buffett'ın kabul ettiği yatırım tutarının altında kaldığını düşünüyordu.
O dönemde Buffett'ın genellikle 150 bin ila 200 bin dolar arasında yatırım kabul ettiği belirtiliyordu. Dorothy'nin iki ila üç yıl süren ısrarının ardından Myer Kripke, Buffett'a yatırım yapıp yapamayacaklarını sordu. Buffett ise dostluklarına duyduğu güven nedeniyle asgari yatırım tutarını sorun etmeden teklifi kabul etti.
Sermayesi 370 kattan fazla büyüdü
Kripke ailesinin 1966 yılında yaptığı 67 bin dolarlık yatırım, yaklaşık 30 yıllık dönemde büyük bir değer artışı kaydetti. 1990'ların ortalarında yatırımın değeri 25 milyon doların üzerine çıktı. Böylece başlangıçtaki sermaye nominal olarak 370 kattan fazla büyüdü.
Myer Kripke, 1997 yılında verdiği bir röportajda servetlerinin beklenmedik büyüklüğe ulaşmasını şaşkınlıkla karşıladığını anlatmıştı. Çiftin yatırım hikâyesi, Buffett'ın uzun vadeli yatırım yaklaşımının erken dönem örnekleri arasında yer aldı.
Milyonlarca dolara rağmen kirada oturdular
Kripke ailesi, büyük bir servete ulaşmasına rağmen yaşam tarzında önemli bir değişikliğe gitmedi. Çift, Omaha'da aylık 900 dolar kira ödedikleri üç odalı dairede yaşamayı sürdürdü. Lüks otomobiller yerine Chevrolet marka araçlarını kullanmaya devam ettiler.
Tek yatırımla gelen milyon dolarlık servet
Yıllık gelirleri 30 bin doları aşmasa da yatırımları sayesinde milyonlarca dolarlık bir servete ulaşan Kripke ailesinin hikâyesinde öne çıkan unsur, yatırımın uzun yıllar boyunca korunması oldu.
1966 yılında Buffett'a emanet edilen birikimin onlarca yıl değerlendirilmesi, bileşik getirinin uzun vadede ulaşabileceği büyüklüğü ortaya koydu. Bununla birlikte çiftin elde ettiği olağanüstü kazanç, Buffett'ın yatırım performansına ve dönemin koşullarına bağlı tarihsel bir örnek niteliği taşıyor.