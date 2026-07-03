Eski kamyonu lüks eve dönüştürdüler: Fatura derdi bitti, yıllarca tasarruf edecekler
Hollandalı film yapımcısı Jona ile Alman pazarlama uzmanı Nicole, yaklaşık 18 bin euroya satın aldıkları eski bir kamyonu tam donanımlı bir eve dönüştürdü. Yaklaşık 63 bin 500 euroya mal olan proje; tam boy mutfağı, güneş enerjisi sistemi, duşu, odun sobası ve akıllı depolama alanlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Karavan yaşamını tam zamanlı sürdürmek isteyen Jona ve Nicole, daha önce kullandıkları küçük araçların ihtiyaçlarını karşılamaması üzerine daha büyük bir projeye yöneldi.
Yaklaşık 18 bin euroya satın aldıkları DAF LF55 model kutu kamyon, aylar süren çalışmaların ardından adeta modern bir küçük eve dönüştürüldü.
İnşaat süreci internetten öğrenildi
İkili, dönüşümün büyük bölümünü internet üzerinden izledikleri eğitim videolarıyla tamamladı.
Projeyi önce üç boyutlu tasarım programı SketchUp üzerinde planlayan çift, daha sonra ahşap iskeleti kurarak yalıtım, elektrik, su tesisatı ve mobilya montajını adım adım gerçekleştirdi.
Tam donanımlı mutfak dikkat çekti
Aracın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise tam boy mutfak oldu.
Ucuz mutfak dolaplarının tercih edildiği projede ikinci el bulaşık makinesi, kompresörlü buzdolabı, modern evye ve batarya kullanıldı. Mutfak için yaklaşık 2 bin 272 euro harcandı.
Güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretiyor
Kamyonun çatısına toplam 2.000 watt gücünde güneş paneli yerleştirildi.
Elektrik enerjisi dört büyük lityum bataryada depolanırken sistem; dizüstü bilgisayar, elektrikli süpürge ve günlük ev ihtiyaçlarını uzun süre karşılayabilecek kapasiteye ulaştı.
Su tasarruflu duş ve kokusuz tuvalet
Araçta su tüketimini önemli ölçüde azaltan Nebia duş sistemi tercih edildi.
Bunun yanı sıra atıkları yakarak küle dönüştüren Cinderella marka tuvalet sayesinde kötü koku oluşmasının da önüne geçildi.
Kış şartları planları bozdu
Çift, yoğun yalıtım, dizel ısıtıcı ve odun sobasına rağmen Avusturya'da sert kış şartlarında beklenmedik sorunlarla karşılaştı.
Su tesisatının donması ve dizel ısıtıcının devre dışı kalmasının ardından dağdan ayrılmak zorunda kalan çift, dönüş yolunda bu kez frenlerinin alev almasıyla zor anlar yaşadı.
Toplam maliyet 63 bin 500 euroyu aştı
Çift, önceki karavanlarını satarak elde ettikleri sermayeyi yeni projeye aktardı.
Kamyonun satın alma bedeli, dönüşüm maliyetleri ve gerekli ehliyet gibi ek harcamalarla birlikte proje için toplamda 63 bin 500 euronun üzerinde bütçe ayrıldı.
Tüm zorluklara rağmen Jona ve Nicole, ortaya çıkan aracın sadece bir ulaşım aracı değil, istedikleri yaşam tarzını mümkün kılan bir ev olduğunu söylüyor.