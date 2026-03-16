Et fiyatları restoranları zorluyor: Ünlü barbekü zinciri iflas korumasına başvurdu
ABD’de sevilen barbekü restoran zincirlerinden biri olan Ray Ray’s Hog Pit, artan et maliyetleri ve ekonomik baskılar nedeniyle iflas koruması için başvurdu. Birçok şubenin kapanmasıyla sonuçlanan süreç, restoran sektöründe büyüyen maliyet krizini yeniden gündeme taşıdı.
ABD’de faaliyet gösteren popüler barbekü zincirlerinden Ray Ray’s Hog Pit, bağlı bulunduğu şirket Smoke Ring LLC üzerinden iflas koruması başvurusunda bulundu.
Şirket, mali yapısını yeniden düzenlemek amacıyla mahkeme gözetiminde faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor.
2009 yılında şef James Anderson tarafından kurulan Ray Ray’s Hog Pit, başlangıçta bir mobil restoran olarak hizmet vermeye başlamış ve zamanla Ohio eyaletinde birden fazla şubeye ulaşmıştı.
Ancak şirket iflas başvurusundan önce bazı şubelerini kapatmak zorunda kaldı. Johnstown, Marion ve Linworth gibi bazı lokasyonlar 2025 yılında faaliyetlerini durdurdu.
Buna rağmen Clintonville, Franklinton, Westerville ve Granville’de bulunan dört restoranın faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.
Restoran sektöründeki sıkıntının arkasında yalnızca şirket içi sorunlar değil, küresel gıda piyasalarındaki gelişmeler de bulunuyor.
Uzmanlara göre azalan sığır stokları ve yüksek talep, et fiyatlarını hızla yükseltiyor.
ABD verilerine göre 2025 yılında kıyma fiyatları yıllık bazda yaklaşık yüzde 13, biftek fiyatları ise yüzde 16’dan fazla artış gösterdi.
Ray Ray’s vakası, restoran sektöründe son dönemde görülen iflas başvurularının yalnızca bir örneği... 2025 yılında Sticky Fingers, Smokin’ Dutchman Holdings ve Burnt BBQ & Tacos gibi çeşitli restoran işletmeleri de benzer şekilde iflas korumasına başvurmuştu.
Uzmanlara göre artan maliyetler, değişen tüketici alışkanlıkları ve pandemi sonrası ekonomik baskılar nedeniyle restoran sektöründe yeniden yapılanma ve iflas başvurularının önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.