ETF girişleri piyasayı hareketlendirdi! Bitcoin'de yeni ralli mi başlıyor?
Kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, 74 bin doların üzerine çıkarak son haftaların en yüksek seviyesine ulaştı. Yükselişte özellikle spot Bitcoin ETF'lerine gelen güçlü para girişlerinin etkili olduğu belirtilirken 9-13 Mart tarihleri arasında bu fonlara 767 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Buna karşın Bitcoin hâlâ ekim ayında görülen 126 bin dolarlık zirvenin yüzde 41 altında işlem görüyor. Analistler 60 bin dolar seviyesinin önemli bir destek olabileceğini belirtirken, jeopolitik risklerin fiyat üzerinde baskı yaratabileceği uyarısında bulunuyor.
Kripto para piyasasının en büyük varlığı olan Bitcoin, 74 bin dolar seviyesini aşarak 4 Şubat'tan bu yana en yüksek değerine ulaştı.
Ancak fiyat, 6 Ekim'de görülen 126 bin 80 dolarlık tarihi zirvenin hâlâ yaklaşık yüzde 41 altında bulunuyor.
Piyasadaki son yükselişin sebebi ise özellikle borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik güçlü para girişleriyle desteklendiği belirtiliyor.
ETF'lere güçlü para girişi
Verilere göre 9-13 Mart tarihleri arasında Bitcoin spot ETF'lerine toplam 767 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Böylece bu fonlara üst üste üçüncü hafta da net para girişi kaydedildi.
Aynı dönemde Ethereum spot ETF'lerine 161 milyon dolar giriş olurken, Solana ve XRP ETF'lerinin de pozitif bölgede seyrettiği ifade edildi.
Altındaki düşüş dikkat çekti
Bitcoin'deki yükselişin, altın fiyatlarının 5 bin dolar seviyesinin altına gerilediği döneme denk gelmesi de piyasalarda dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.
Bazı piyasa yorumcuları, bu durumun yatırımcıların sermayelerini farklı varlık sınıfları arasında yeniden konumlandırdığına işaret edebileceğini değerlendiriyor. Geçtiğimiz yıl boyunca altın, güvenli liman özelliğiyle Bitcoin'e kıyasla daha güçlü bir performans sergilemişti.
60 bin dolar taban olabilir mi?
Fidelity Investments'ın Küresel Makro Direktörü Jurrien Timmer, Bitcoin için 60 bin dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olabileceğini belirtti.
Bununla birlikte Timmer, fiyatın bu seviyenin altına inme ihtimalinin tamamen göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.
Jeopolitik risk uyarısı
BitMEX eski CEO'su Arthur Hayes ise jeopolitik gerilimlerin devam etmesi halinde Bitcoin fiyatının 60 bin doların altına gerileyebileceği görüşünü dile getirdi.
Hayes daha önce de Bitcoin'in 70 bin doların üzerine yükselişinin kalıcı olmayabileceğini ve bunun teknoloji hisselerindeki hareketin etkisiyle oluşabileceğini söylemişti.
"Dijital altın" tartışması sürüyor
Öte yandan Bitcoin'in son dönemde geleneksel piyasalardan kısmen ayrıştığı görülüyor. Ancak kripto paranın uzun süredir dile getirilen "dijital altın" rolünü kalıcı şekilde üstlenip üstlenemeyeceği konusunda piyasalarda farklı görüşler bulunuyor.