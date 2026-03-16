ETF girişleri piyasayı hareketlendirdi! Bitcoin'de yeni ralli mi başlıyor?

ETF'lere güçlü para girişi

Verilere göre 9-13 Mart tarihleri arasında Bitcoin spot ETF'lerine toplam 767 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Böylece bu fonlara üst üste üçüncü hafta da net para girişi kaydedildi.

Aynı dönemde Ethereum spot ETF'lerine 161 milyon dolar giriş olurken, Solana ve XRP ETF'lerinin de pozitif bölgede seyrettiği ifade edildi.