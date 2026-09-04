Ethereum için geri sayım başladı: Yükseliş mi, düşüş mü geliyor?

Buna rağmen merkez bankalarından gelen faiz artırımı mesajları ve Orta Doğu'da yükselen gerilim, yatırımcıları daha temkinli davranmaya itiyor. Tahvil faizleri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, kripto paralar gibi daha riskli yatırımlar üzerinde baskı yaratıyor.