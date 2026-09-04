Ethereum için geri sayım başladı: Yükseliş mi, düşüş mü geliyor?
Ethereum, büyük yatırımcıların ilgisi ve yaklaşan ağ güncellemesinin yarattığı beklentiyle kritik bir eşiğe yaklaştı. Fiyat 2.450 dolar civarında dalgalanırken, piyasalar Pectra güncellemesinin Ethereum'u yeniden yukarı taşıyıp taşımayacağını izliyor. Ancak faiz mesajları ve jeopolitik gelişmeler, kripto para piyasasındaki yükseliş ihtimalini gölgelemeye devam ediyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ethereum, hem teknoloji tarafındaki gelişmeler hem de büyük yatırımcıların ilgisi sayesinde 2.450 dolar civarında tutunmaya çalışıyor. Ancak dünyada faizlerin yükselmesi ve jeopolitik gerilimlerin artması, kripto paralara yönelik kısa vadeli iştahı azaltıyor.
Ethereum'da yakında yapılması planlanan Pectra güncellemesi, piyasadaki beklentileri canlı tutuyor. Güncellemenin, kullanıcıların işlem yapmasını kolaylaştırması ve transfer ücretleriyle ilgili karmaşıklığı azaltması hedefleniyor.
Bu nedenle Ethereum ağını kullanan kişi ve uygulama sayısının artabileceği değerlendiriliyor.
Büyük yatırımcılar Ethereum alımını sürdürüyor
ABD'de Ethereum'a yatırım yapan borsa fonlarına son haftalarda düzenli para girişi yaşandı. Bu durum, büyük yatırımcıların Ethereum'a ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.
Ağdaki günlük aktif kullanıcı sayısının 1 milyona yaklaşması da Ethereum ekosistemindeki hareketliliğin korunduğuna işaret ediyor.
Buna rağmen merkez bankalarından gelen faiz artırımı mesajları ve Orta Doğu'da yükselen gerilim, yatırımcıları daha temkinli davranmaya itiyor. Tahvil faizleri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, kripto paralar gibi daha riskli yatırımlar üzerinde baskı yaratıyor.
Ethereum 2.800 dolara çıkabilir mi?
Piyasada Ethereum'un önündeki ilk önemli seviye 2.550 dolar olarak görülüyor. Fiyatın bu seviyenin üzerine çıkıp orada kalması halinde, 2.800 dolara doğru yeni bir yükseliş başlayabileceği belirtiliyor.
Tersine, fiyatın 2.350-2.400 dolar aralığının altına gerilemesi halinde satışların hızlanabileceği ve Ethereum'un 2.200 dolara yaklaşabileceği ifade ediliyor.