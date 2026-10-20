Euro için Fransa alarmı: Bütçe geçse bile baskı sürebilir

ING'ye göre Moody's, diğer derecelendirme kuruluşlarına benzer bir adım atarak Fransa'nın notunu tek A seviyesine indirebilir. Raporda, böyle bir kararın beklentiler arasında bulunduğu ve yatırımcıların portföylerinde Fransız tahvillerine zaten düşük ağırlık verdiği vurgulandı.