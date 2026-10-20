Euro için Fransa alarmı: Bütçe geçse bile baskı sürebilir
Euroda gözler Fransa'nın bütçe oylamasına ve cuma günkü kredi notu incelemesine çevrildi. ING, bütçe tasarısı kabul edilse bile piyasaların rahatlamasını beklemiyor. Tartışmaların aralık başına kadar uzayabileceğini öngören kurum, Euro/dolarda toparlanma ihtimalini zayıf buluyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ING, Fransa'daki bütçe tartışmalarının Euro üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesini bekliyor. Kurum, Euro/dolar paritesinin 1,1180'e gerilemesi ile 1,1270'e yükselmesini eşit olasılıklı görürken, toparlanma beklentisinin zayıf kaldığını belirtti.
ING Think raporunda, Fransız devlet tahvillerinin diğer referans tahvillere göre faiz farkı açılırken Euro/doların bir miktar destek bulduğu aktarıldı. Buna rağmen Fransa'dan gelecek haberlerin Euro açısından olumsuz etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Bütçenin kabul edilmesi piyasaları rahatlatmayabilir
Fransa'da alt meclisin bugün 2027 bütçe tasarısının gelir bölümünü oylaması bekleniyor. Rapora göre sol ve sağ kanat, tasarıya çok sayıda değişiklik önergesi ekledi.
ING, tasarının kabul edilmesi halinde bile piyasaların sonucu olumlu karşılamasını olası görmüyor. Kurumun temel beklentisi, bütçe tasarısının aralık başına kadar alt ve üst meclis arasında görüşülmeye devam etmesi yönünde.
Moody's'in cuma günkü kararı da gündemde
Bütçe sürecinin yanı sıra Moody's'in cuma günü yapacağı kredi notu incelemesi de Fransız tahvilleri açısından takip edilecek.
ING'ye göre Moody's, diğer derecelendirme kuruluşlarına benzer bir adım atarak Fransa'nın notunu tek A seviyesine indirebilir. Raporda, böyle bir kararın beklentiler arasında bulunduğu ve yatırımcıların portföylerinde Fransız tahvillerine zaten düşük ağırlık verdiği vurgulandı.
Üç büyük derecelendirme kuruluşu nezdinde kalan son AA notunun da kaybedilmesinin zorunlu satışlara neden olabileceğine ilişkin endişelerin ise şimdilik sınırlı olduğu belirtildi.
Ekonomik veriler Euro için yeni işaretler verecek
ING, bütçe baskısı ve yüksek enerji fiyatlarına rağmen Euro Bölgesi'nde iş dünyasının iyimserliğinin beklentilerden daha güçlü seyrettiğine dikkat çekti.
Bu görünüm, bugün açıklanacak Almanya ZEW endeksi ile cuma günü yayımlanacak Euro Bölgesi öncü PMI verileriyle sınanacak. Ekonomiye ilişkin beklentileri ve şirketlerin faaliyetlerindeki seyri gösteren bu verilerde hafif gerileme bekleyen kurum, düşüşün muhtemelen Euroya zarar verecek boyutta olmayacağını öngörüyor.
Paritede toparlanma beklentisi sınırlı
Euro/doların bugün Fransız devlet tahvillerindeki gelişmeleri izleyerek, rapordaki ifadeyle "OAT takibinde" kalması bekleniyor.
ING, eylüldeki sert düşüşün ardından paritenin bir süre dengelenmesine veya kayıplarının bir bölümünü geri almasına ihtiyaç olduğunu değerlendirdi. Ancak kurum, toparlanma senaryosunun henüz güçlü olmadığı görüşünü koruyor.