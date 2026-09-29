Euro'da 3 ay sonra bir ilk! Dolar karşısında kritik seviyeye geriledi
Euro, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentileri ve Avrupa'da artan enerji maliyetlerinin baskısıyla dolar karşısında son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Euro/dolar paritesi 1,1332'yi görürken, Fed'in ekimde faiz artırma ihtimali yüzde 73'e çıktı. Analistler, paritenin bundan sonraki yönü için ABD verileri ve enerji fiyatlarına işaret ediyor.
Euro, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede daha sıkı bir para politikası izleyebileceği beklentileri ve Avrupa'da yükselen enerji maliyetlerinin ekonomiye yönelik endişeleri artırmasıyla dolar karşısında son üç ayın en düşük seviyesine indi.
Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enerji arzına yönelik riskleri artırması, petrol fiyatlarını yukarı taşırken enflasyon görünümü üzerindeki baskıyı da güçlendirdi. Bu tablo, küresel merkez bankalarının sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürebileceği beklentilerini destekliyor.
Fed'den yeni faiz artışı beklentisi güçlendi
Para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artırımına daha gidebileceği fiyatlanırken, sıkılaşmanın gelecek yıl da devam edebileceğine yönelik beklentiler öne çıkıyor. Fed'in ekim toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 73 olarak fiyatlanıyor. Aralık toplantısında ise faizin sabit tutulacağı veya yeniden artırılacağı konusunda belirgin bir ayrışma bulunuyor.
Piyasaların yönü açısından ABD'den gelecek istihdam verileri de yakından takip edilecek. Çarşamba günü açıklanacak istihdam raporunun ardından cuma günü tarım dışı istihdam verisi gelecek. Özellikle iş gücü piyasasının görünümüne ilişkin sinyallerin Fed beklentileri üzerinde etkili olması bekleniyor.
Euro/dolar 1,1332'ye kadar geriledi
Fed'in daha sıkı bir politika izleyeceği beklentilerinin güçlenmesi doları diğer para birimleri karşısında desteklerken, Euro üzerindeki baskı arttı. Euro/dolar paritesi gün içinde yüzde 0,3 düşerek 1,1332 seviyesine kadar geriledi. Böylece parite, 1,1324 seviyesinde bulunduğu 24 Haziran'dan bu yana en düşük düzeyini gördü.
"Tahvillerdeki ayrışma pariteye yansıdı"
In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ülkelere özgü gelişmelerin ABD ile Avrupa tahvil piyasalarında ayrışmaya yol açtığını belirtti. Matys, "ABD'de ve Avrupa'daki tahvil getirileri arasındaki farkın dolar lehine açılmasıyla birlikte, Euro/dolar paritesi üzerindeki aşağı yönlü baskı devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Euro'nun bu hafta ABD'den gelecek makroekonomik verilere karşı hassas olabileceğini belirten Matys, özellikle tarım dışı istihdam verisinin önemine dikkat çekti.
Matys, "ABD verileri Fed'e yönelik şahin beklentileri zayıflatması durumunda, avro/dolar paritesinde yatay bir seyir görülebilir veya paritede düzeltme niteliğinde bir yükseliş gerçekleşebilir" dedi.
Enerji fiyatları Euro için risk oluşturuyor
Societe Generale FX Strateji Başkanı Kit Juckes da Euro/dolar paritesinin Haziran 2026 sonlarında görülen dip seviyenin altına gerilediğine dikkat çekti.
Juckes, "Euro/dolar paritesinin Haziran 2026 sonlarından bu yana gördüğü bu dip seviyenin üzerinde bu kadar uzun süre tutunması, ABD Başkanı Donald Trump’ın doları baskı altında tutmaya yönelik söylemlerinin etkili olduğunu gösteriyor. Ancak yüksek petrol fiyatları, güçlü ekonomi, yüksek tahvil faizleri ve Fed’in para politikasını sıkılaştırması, yalnızca söylemlerle etkisi ortadan kaldırılabilecek unsurlar değil" diye konuştu.
Kısa vadede paritedeki düşüşün ne ölçüde devam edeceğinin ABD'de açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları, tarım dışı istihdam ve ISM imalat sanayi verilerine bağlı olabileceğini belirten Juckes, enerji fiyatlarının yüksek kalması halinde Euro/dolar paritesindeki kademeli düşüşün devam edebileceğini ifade etti.