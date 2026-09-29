Euro'da 3 ay sonra bir ilk! Dolar karşısında kritik seviyeye geriledi

Juckes, "Euro/dolar paritesinin Haziran 2026 sonlarından bu yana gördüğü bu dip seviyenin üzerinde bu kadar uzun süre tutunması, ABD Başkanı Donald Trump’ın doları baskı altında tutmaya yönelik söylemlerinin etkili olduğunu gösteriyor. Ancak yüksek petrol fiyatları, güçlü ekonomi, yüksek tahvil faizleri ve Fed’in para politikasını sıkılaştırması, yalnızca söylemlerle etkisi ortadan kaldırılabilecek unsurlar değil" diye konuştu.