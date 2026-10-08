Euroda hesaplar değişti: Dev bankalar tahminlerini düşürdü

En düşük tahmin Morgan Stanley ve MUFG'den geldi. Her iki kurum da güçlü ABD verileri, yüksek faizler ve enerji fiyatlarının dolar lehine oluşturduğu koşullara dikkat çekti.

ING ise Fed ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl sonuna kadar birer faiz artırımı daha yapmasını bekliyor.