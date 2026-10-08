Euroda hesaplar değişti: Dev bankalar tahminlerini düşürdü
Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi ve Avrupa'daki ekonomik riskler, euro üzerindeki baskıyı artırdı. Yabancı finans kuruluşları yıl sonu euro/dolar tahminlerini aşağı yönlü güncellerken, beş kurumun beklentilerinin medyanı 1,14 oldu. Bazı bankalar ise daha sert bir düşüş ihtimaline işaret etti.
Küresel piyasalarda doların güçlenmesi, uluslararası bankaların euroya ilişkin beklentilerini değiştirdi. Yüksek ABD tahvil faizleri, artan enerji maliyetleri ve Avrupa'daki siyasi belirsizlikler, euro/dolar paritesine yönelik tahminlerde aşağı yönlü revizyonlara yol açtı.
Matriks Haber'in 8 Eylül-8 Ekim 2026 döneminde 14 yabancı finans kuruluşunun raporlarından yaptığı derlemeye göre, yıl sonu için rakamsal tahmin açıklayan beş kurumun beklentileri 1,12 ile 1,16 arasında değişti. Tahminlerin medyanı 1,14, ortalaması ise 1,138 olarak hesaplandı.
Hangi banka euro için ne bekliyor?
Kurumların 2026 yıl sonu EUR/USD tahmini ise şöyle:
Morgan Stanley - 1,12
MUFG - 1,12
BNP Paribas - 1,14
Bank of America - 1,15
ING - 1,16
En düşük tahmin Morgan Stanley ve MUFG'den geldi. Her iki kurum da güçlü ABD verileri, yüksek faizler ve enerji fiyatlarının dolar lehine oluşturduğu koşullara dikkat çekti.
ING ise Fed ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl sonuna kadar birer faiz artırımı daha yapmasını bekliyor.
Euroda düşüş nereye kadar sürebilir?
Rabobank, euro/dolar için üç aylık tahminini 1,13'e, 12 aylık beklentisini ise 1,12'ye düşürdü.
Standard Chartered, paritenin 1,1161 seviyesinin altına gerilemesi halinde 1,1100 seviyesinin gündeme gelebileceğini değerlendirdi.
Buna karşılık UBS, yaklaşık 1,1475 seviyesinden 1,17 hedefiyle euro lehine pozisyon önererek daha iyimser bir görünüm ortaya koydu.
Euroyu hangi gelişmeler etkileyebilir?
Bankaların değerlendirmelerinde dört temel risk öne çıktı:
Fed'in sıkı para politikası,
yüksek ABD tahvil faizleri,
enerji maliyetleri ve
Fransa kaynaklı siyasi-mali belirsizlikler.
Öte yandan ECB'nin ilave faiz artırımları ve ABD'nin uzun vadeli mali sorunları, euroyu destekleyebilecek gelişmeler arasında gösterildi.
Kurumların tahminleri, kısa vadede doların güçlü kalabileceğine işaret ederken eurodaki olası toparlanmanın büyük ölçüde merkez bankalarının faiz kararlarına ve Avrupa'daki ekonomik gelişmelere bağlı olacağını ortaya koydu.